Il paradiso delle signore, anticipazioni 13-17 novembre 2023

Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni Settimana 13-17 Novembre 2023

Il Paradiso delle Signore, la celebre soap opera italiana, è tornata con la sua ottava stagione, promettendo emozioni e colpi di scena. Le nuove puntate, in onda su Rai1 alle 16.05, promettono di tenere incollati gli spettatori con trame avvincenti. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prima settimana, dal 13 al 17 novembre 2023.

Lunedì 13 novembre 2023: Irene e Leonardo, Matteo nei guai finanziari, e la promessa di Vito

La puntata inizia con l’incontro tanto atteso tra Irene e Leonardo Crespi. Tuttavia, Alfredo non sembra approvare questa vicinanza. Nel frattempo, Fiorenza cerca un favore da Tancredi, mentre Matteo si trova sempre più impelagato in un grosso debito con uno strozzino. La situazione al Paradiso è complicata anche per Matilde, preoccupata per i problemi di riassortimento. Nel frattempo, Maria riceve una promessa importante da Vito, che sembra deciso a riconquistarla.

Martedì 14 novembre 2023: La proposta di Vito e i nodi da sciogliere

Vito sorprende Maria con una proposta inaspettata, mettendola in una situazione difficile. Mentre la famiglia di Maria discute la questione, Vito cerca alternative lavorative a Milano. Nel frattempo, Leonardo Crespi è atteso all’Atelier per discutere con Vittorio, ma Irene cerca di evitarlo. Al Galleria Moda Milano, Tancredi e Umberto discutono di affari, e Flora si imbatte in una conversazione che cambierà le carte in tavola.

Le anticipazioni per il Paradiso delle signore, Mercoledì 15 novembre 2023: Le dimissioni di Matteo e la minaccia allo strozzino

La trama si infittisce quando Maria, considerando seriamente l’idea di seguire Vito in Australia, si imbatte in uno strozzino che la minaccia. Matteo, impotente, confessa tutto a Marcello, suo fratellastro, che accetta di aiutarlo. Nel frattempo, Alfredo è sempre più geloso di Leonardo Crespi e involontariamente rivela a Tancredi che Irene lavora al Paradiso. Tancredi, vedendo Vittorio e Matilde troppo vicini, perde il controllo.

Giovedì 16 novembre 2023: Le dimissioni di Matteo e l’elezione della presidentessa

Matteo, dopo un confronto con Marcello, decide di dare le dimissioni dal suo ruolo di contabile al Paradiso. Matilde si trova divisa tra le sfuriate di Tancredi e la necessità di scusarsi con Vittorio. Nel frattempo, Vito, origliando una conversazione su Tessuti Colombo, ha un’idea che potrebbe cambiare il suo destino a Milano. Al Circolo, si intensifica la lotta per l’elezione della nuova presidentessa, con Flora e Fiorenza come contendenti.

Venerdì 17 novembre 2023: Flora trionfa, la furia di Fiorenza e l’inaspettata visita della Gramini

Flora vince l’elezione come presidentessa, ma la sua gioia è offuscata dalla mancanza di interesse di Umberto per il matrimonio. Nel frattempo, Vito si offre di rilevare Tessuti Colombo, causando nuovi problemi. Fiorenza, furiosa per la sconfitta, tradisce il patto di segretezza con Tancredi. Sorprendentemente, la Gramini fa un’apparizione imprevista al Paradiso, chiedendo di Vittorio Conti.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

