Un posto al sole anticipazioni 13-17 novembre. Lara nel baratro

La prossima settimana di Un Posto al Sole, in onda dal 13 al 17 novembre alle 20.50 su Rai 3, promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà nei cinque episodi della soap partenopea.

Lunedì 13 novembre 2023: Calma apparente

La settimana si apre con Roberto che cerca di mantenere la calma, contrastando la furia di Marina. Quest’ultima, decisa a vendicarsi di Lara, sembra disposta a ogni cosa, mettendo a rischio sé stessa. Damiano, toccato dagli eventi legati a Rosa, mostra una nuova sensibilità occupandosi di Manuel. Nel frattempo, Samuel intriga mantenendo segreta la sua relazione con Micaela.

Martedì 14 novembre 2023: Tensioni in famiglia!

Gli eventi recenti mettono a dura prova le vite di Viola, Damiano ed Eugenio. Mentre Viola provoca il risentimento di Eugenio, Marina affronta Gabriella con esiti inattesi. Nel contempo, Samuel mette in atto un piano per allontanarsi da Speranza, lasciando il pubblico in attesa del risultato.

Anticipazioni Un posto al sole Mercoledì 15 novembre 2023: Scelte difficili

Damiano sorprende Rosa prendendosi cura di Manuel e dimostrando una nuova consapevolezza delle fragilità del bambino. Nel frattempo, Eugenio, sempre più infuriato con Viola per presunti inganni, amplifica la tensione tra loro. Eduardo intraprende una fuga da Tony, annunciando una possibile resa dei conti tra i due. Micaela, scoperto il coinvolgimento di Nunzio nella sua relazione con Samuel, esprime il suo sdegno. Filippo, con una brillante idea, offre a Michele l’opportunità di dare una svolta al suo programma televisivo.

Giovedì 16 novembre 2023: Piani di vendetta…

Marina confida nell’accettazione dell’accordo da parte di Gabriella, ma le cose prendono una piega inaspettata. Roberto sembra avere in mente un piano alternativo per risolvere le loro dispute. Eduardo intraprende una fuga da Tony e i camorristi, dirigendosi verso qualcuno vicino a lui. Nel frattempo, Rossella persuade Riccardo a mettere in atto un’idea a lungo rimandata.

Venerdì 17 novembre 2023: Intrighi in Carcere

Il piano di Roberto e Marina inizia a funzionare, mettendo Lara in cattiva luce tra le detenute. Alberto fa un’inattesa visita a Clara, creando tensioni con Eduardo. L’avvocato, deciso a punire la sua ex, prende una decisione drastica. Raffaele, desideroso di liberarsi di Renato, escogita un piano che coinvolge il Poggi in un’attività benefica per mente e corpo.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete le emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

