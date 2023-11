Tredicesima 2023: Bonus in arrivo? Per chi e nuovi requisiti (aggiornamento 14 NOVEMBRE)

Condividi su

Tredicesima 2023: a chi spetta il Bonus quest’anno. Tredicesima 2023: anche quest’anno insieme alla pensione di dicembre arriverà il relativo Bonus per alcune ben precise categorie di beneficiari. Ultimo assegno dell’anno più pesante anche grazie all’anticipo del pagamento della rivalutazione. Uno sguardo veloce sulle ultime notizie riguardanti l’importante accredito.

Tredicesima 2023: Bonus in arrivo anche quest’anno

Tredicesima 2023: anche quest’anno, per chi rispetta determinati requisiti, in arrivo il cosiddetto bonus tredicesima insieme alla pensione di dicembre. In realtà, l’importo del Bonus resta invariato di anno in anno: attualmente, gli aventi diritto si vedono accreditare la somma di 154,94 euro. Somma che non è soggetta a rivalutazione in base all’andamento dell’inflazione.

Detto ciò, alcuni pensionati – in sostanza, quelli che percepiscono una pensione annua non superiore al trattamento minimo – oltre al suddetto Bonus si vedranno accreditare nell’ultimo mese dell’anno la tredicesima e il rateo, questi sì, aggiornati sulla base della rivalutazione dello 0,8%, il cui conguaglio è stato anticipato dal Governo Meloni di qualche settimana.

A chi spetta e requisiti aggiornati

Tredicesima 2023: entrando più nello specifico, il bonus spetta a chi soddisfa ben precisi requisiti reddituali (che vengono aggiornati ogni anno). Come si scriveva a coloro che percepiscono una pensione che non supera l’importo del trattamento minimo. Quindi, nel 2023 riceveranno rateo mensile più tredicesima (con conguaglio della rivalutazione al netto dell’inflazione) più bonus tredicesima (non rivalutato) coloro che non percepiscono più di 7.327.32 euro di pensione all’anno.

Il Bonus verrà accreditato, in misura parziale, anche a chi percepisce una pensione annua di importo superiore ma comunque entro i 7.482,26 euro. Da considerare però anche gli altri redditi: per cui il reddito complessivo percepito dal potenziale aventi diritto non deve superare di una volta e mezzo il trattamento minimo (10.990,98 euro nel 2023). In caso di pensionati coniugati, nel 2023 i requisiti per ricevere il Bonus tredicesima sono un reddito personale non superiore ai 10.990,98 euro e un reddito della coppia non superiore a tre volte il trattamento minimo (21.981,96 euro).

