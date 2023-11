Terra amara anticipazioni settimana 13-19/11: Fikret svela il piano

Condividi su

Terra amara anticipazioni settimana 13-19 novembre 2023: Fikret svela il piano

Ecco le anticipazioni delle puntate di “Terra Amara” che vanno dal 13 al 19 novembre 2023. Seguendo le anticipazioni della soap opera turca “Terra Amara“ in onda su Canale 5 alle 14:10, si preannunciano puntate ricche di tensione e rivelazioni. Vediamo cosa succederà!

Terra amara anticipazioni settimana 13-18 novembre 2023: Fikret coinvolge Umit in un piano per rovinare Demi

Lunedì 13 novembre 2023: Mujgan, in un gesto provocatorio, colloca un bracciale di Umit nell’auto di Demir, scatenando una serie di eventi complicati. Zuleyha, trovando il gioiello, interroga Demir, il quale cerca di spiegare la situazione, ma le tensioni tra la coppia crescono.

Martedì 14 novembre 2023: Gaffur, approfittando dell’assenza di Saniye, si stabilisce nella casa di Mujgan, portando ulteriore conflitto nella tenuta Yaman. Nel frattempo, Gulten sfoga la sua frustrazione con Fadik, ma la loro conversazione privata viene intercettata, aggiungendo ulteriori tensioni.

Mercoledì 15 novembre 2023: Demir, furioso per gli eventi precedenti, affronta Umit. Nel tentativo di rovinare Demir, Fikret coinvolge Umit in un piano complicato. La tensione tra i personaggi principali raggiunge livelli critici.

Giovedì 16 novembre 2023: Demir, irritato dalle azioni di Gaffur, lo caccia dalla tenuta. Nel frattempo, Gaffur continua a causare problemi, portando Demir a prendere misure drastiche. La situazione nelle stalle si intensifica, portando a uno scontro tra Demir e Zuleyha riguardo alle foto compromettenti.

Venerdì 17 novembre 2023: Gaffur viene allontanato da ogni rifugio, mentre la tensione cresce nella tenuta Yaman. Una busta anonima con foto compromettenti mette ulteriormente in discussione la stabilità di Zuleyha e Demir.

Sabato 18 novembre 2023: Umit fa una confessione scioccante a Seda, innescando una serie di eventi drammatici. Nel frattempo, Fekeli scopre che Fikret non è in Germania, e il clima si intensifica durante la festa di compleanno di Adnan.

Domenica 19 novembre 2023: Fikret provoca un incendio nelle stalle, cercando di sfruttare la situazione durante la festa di compleanno. Demir e Zuleyha si rendono conto dell’incendio e si sospetta che Fikret sia coinvolto. Una serie di confronti pubblici tra Demir, Fekeli e Fikret rivelano tensioni familiari più profonde, portando a un punto di svolta nella trama.

Dove vedere Terra Amara in diretta tv o in streaming gratis

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento di Terra Amara, c’è un’opzione imperdibile: Mediaset Infinity. Qui potrete non solo vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda, in modo da non perdervi nemmeno un episodio delle avventure di Zuleyha e della famiglia Yaman.

Non perdete neanche un episodio di Terra Amara in onda su Canale 5 alle 14:10, per emozioni, intrighi e colpi di scena. E continuate a seguirla su Mediaset Infinity per recuperare gli episodi passati!

