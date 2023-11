Condividi su

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17/11: Fiorenza si vendica!

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 novembre 2023, alle 16.00 su Rai1, si rivela densa di colpi di scena e tensioni. Flora emerge vittoriosa come nuova presidentessa del Circolo, scatenando l’ira di Fiorenza, che, tradita, decide di vendicarsi. Nel frattempo, Ezio e Gloria valutano la possibilità di vendere la loro azienda, mentre Tancredi affronta le conseguenze delle sue scelte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 Novembre 2023: Flora e la presidenza: un Successo dolceamaro. E Fiorenza si vendica!

Flora Ravasi raggiunge il suo obiettivo di diventare la nuova presidentessa del Circolo. Nonostante la gioia per la vittoria, un’ombra si proietta sulla felicità di Flora. La stilista ritorna a chiedere a Umberto di sposarla, ma si scontra con la sua riluttanza. La situazione, che sembra irrimediabilmente compromessa, inizia a minare la pazienza di Flora.

Fiorenza, delusa per la sconfitta e furiosa per il tradimento di Tancredi, decide di prendere una svolta drastica. Non solo rifiuta di essere corrotta dal Di Sant’Erasmo, ma fa un passo ulteriore. Busca alla porta di Vittorio per condividere con lui informazioni cruciali. Il tradimento di Tancredi potrebbe avere conseguenze devastanti per il Di Sant’Erasmo.

Fiorenza non è l’unica ad avere gli occhi sull’azienda Tessuti Colombo. Anche Vito, alla ricerca di un modo per rimanere a Milano e conquistare il cuore di Maria, è interessato all’acquisto. Tuttavia, Ezio e Gloria devono prendere una decisione cruciale. Consultano Matilde, che si è dimostrata una grande alleata. La scelta dei Colombo avrà ripercussioni significative sulle dinamiche aziendali e personali.

Le scelte di Tancredi iniziano a causargli gravi problemi. La vittoria di Flora come presidentessa lo mette di fronte a una dura realtà. Nel frattempo, l’arrivo di Fiorenza da Vittorio può portare a rivelazioni che agitano il suo mondo. Le conseguenze delle sue azioni stanno per abbattersi su Tancredi, che deve affrontare il rischio di perdere tutto.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it