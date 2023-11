Terra amara anticipazioni 20-26/11: il dramma di Zulheya

Condividi su

Ecco le anticipazioni delle puntate di “Terra Amara” che vanno dal 20 al 26 novembre 2023. Seguendo le anticipazioni della soap opera turca “Terra Amara“ in onda su Canale 5 alle 14:10, si preannunciano puntate ricche di tensione e rivelazioni. Vediamo cosa succederà!

Lunedì 20 novembre 2023. Nell’indomani dell’incendio doloso alle stalle, Demir e Zuleyha decidono di permettere a Gaffur di fare ritorno alla tenuta. La scelta, tuttavia, non è accolta con favore da tutti, e Gulten ritiene essenziale avvisare Saniye per evitare futuri conflitti. Demir e Fekeli, consapevoli delle tensioni, cercano di dimostrare la loro unità passeggiando insieme per le strade di Cukurova.

Martedì 21 novembre 2023. Il giorno del matrimonio di Rasit e Fadik si trasforma in un caos quando una donna misteriosa rivendica di essere la vera moglie di Rasit. Demir e Gaffur, di fronte a questa rivelazione inattesa, prendono una drastica decisione, allontanando Rasit e intimandogli di non fare più ritorno.

Mercoledì 22 novembre 2023. Zuleyha condivide con Sermin la notizia della sua gravidanza, ma la gioia è destinata a essere oscurata da ulteriori sconvolgimenti. Umit, nel tentativo di rivelare la verità su Demir a Zuleyha, si scontra con un incidente che cambierà il corso degli eventi.

Giovedì 23 novembre 2023. Dopo un tragico incidente, Zuleyha viene soccorsa da Umit e portata d’urgenza in ospedale, ma la gioia della gravidanza si trasforma in dolore quando perde il bambino. Nel frattempo, una lettera segreta rivelatrice getta una nuova luce sul passato di Umit.

Fekeli, preoccupato per la relazione tra Fikret e Mujgan, condivide le sue preoccupazioni con Lutfiye. Nel tentativo di proteggere Demir e la famiglia, Fekeli denuncia Fikret, scatenando conflitti interni e sconvolgimenti nella famiglia Yaman.

Sabato 25 novembre 2023. Fekeli cerca di porre rimedio accusando Fikret, ma la fiducia è compromessa. Umit visita Zuleyha, irritando Demir, mentre nuove rivelazioni minano ulteriormente le relazioni familiari.

Domenica 26 novembre 2023. Sevda tenta di convincere Umit a dimenticare Demir, ma Umit minaccia di rivelare i segreti di Sevda. Nel frattempo, Sevda compie un atto pubblico che getta ombre sulla vita di Zuleyha e Demir, intensificando gli intrighi e i ricatti nella famiglia Yaman.

