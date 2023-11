Condividi su

Terra amara anticipazioni 17 novembre: Gaffur cacciato via!

Nella prossima puntata di Terra Amara, in onda il 17 novembre 2023 alle 14:10 su Canale 5, Gaffur si trova senza casa dopo essere stato cacciato dalla tenuta Yaman. Rasit, seguendo gli ordini di Demir e Saniye, esegue l’espulsione anche dalle baracche dove Gaffur si era rifugiato con altri braccianti. Il futuro del maldestro personaggio sembra ora più incerto che mai.

Ma non è tutto. Umit, disperata dopo l’ennesima minaccia da parte di Demir di non voler avere più nulla a che fare con lei, trova un alleato inaspettato: Fikret. Quest’ultimo, mai realmente partito per la Germania e ancora assetato di vendetta, propone un piano per distruggere Demir. Umit accetta di collaborare, e i due mettono in atto una sceneggiata per incastrare l’imprenditore. La situazione si complica quando Demir, ignaro dell’inganno, accorre in aiuto di Umit, e Fikret li fotografa insieme.

Intanto, a complicare ulteriormente la trama, una busta anonima giunge alla tenuta Yaman. Indirizzata a Zuleyha, viene aperta da Sevda, rivelando scottanti fotografie di Demir e Umit insieme. La cantante, furiosa e determinata a proteggere la sua famiglia, affronta Umit con minacce e sospetti.

La puntata promette di essere ricca di colpi di scena, con le tensioni che crescono e le alleanze che si formano inaspettatamente. Gli spettatori possono prepararsi per una serie di avvenimenti che cambieranno il corso delle storie intrecciate di Terra Amara. Non perdete l’appuntamento per scoprire come si evolveranno gli eventi e quali segreti verranno alla luce.

Dove vedere Terra Amara in diretta tv o in streaming gratis

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento di Terra Amara, c’è un’opzione imperdibile: Mediaset Infinity. Qui potrete non solo vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda, in modo da non perdervi nemmeno un episodio delle avventure di Zuleyha e della famiglia Yaman.

Non perdete neanche un episodio di Terra Amara in onda su Canale 5 alle 14:10, per emozioni, intrighi e colpi di scena. E continuate a seguirla su Mediaset Infinity per recuperare gli episodi passati!

