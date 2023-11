Condividi su

Anticipazioni Beautiful 20-25 novembre, tutti gli sviluppi

Nel cuore della City si Los Angeles, Beautiful dischiude le porte di un mondo dove il lusso è un’elegante maschera per segreti inconfessabili. Famiglie Forrester e Logan si intrecciano in un balletto di ambizioni, passioni e tradimenti, in cui ogni sguardo e ogni parola celano più di quanto si possa immaginare. La soap opera americana ci trasporta in un viaggio attraverso il glamour, le lotte di potere e gli amori impossibili di Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful 20-25 novembre: il gran ritorno di Finn

Lunedì 20 novembre 2023 Hope è ancora molto perplessa per l’idea di Thomas di portare Douglas a vivere con lui. I due parlano del futuro del bambino e il Forrester cerca di convincere la sua ex che una notte a casa di suo nonno non creerà nessun pasticcio. Il loro bambino ne sarà solo felice. Intanto, nonostante quello che è successo con Jacob, Sheila torna all’attacco e chiede a Deacon di continuare a nasconderla.

Martedì 21 novembre 2023 Sheila promette a Deacon di ricompensarlo per il suo impegno nel nasconderla. In cambio di un nascondiglio gli darà un bel po’ di soldi, con cui potrà rifarsi una vita. Nonostante lo Sharpe non sia per nulla d’accordo, la Carter si piazza a casa sua e non intende spostarsi da là. Intanto continua il battibecco tra Taylor e Brooke.

Mercoledì 22 novembre 2023 Douglas non fa ritorno a casa per l’ora prevista e Hope è preoccupata. La ragazza condivide con sua madre le sue preoccupazioni e Brooke le conferma di essere convinta che dietro a tutto questo, ci sia lo zampino di Taylor e Steffy, pronte ad attaccarla e farla allontanare da Ridge. Hope però non intende cominciare una guerra e mettere in mezzo il suo bambino.

Giovedì 23 novembre 2023 Taylor continua a sostenere Thomas e la sua idea di riportare Douglas a casa. Per lei è necessario che il nipotino riprenda il suo rapporto con il padre ma soprattutto torni a vivere con la sua famiglia d’origine. Intanto i Forrester si organizzano per festeggiare il ritorno di Finn.

Venerdì 24 novembre 2023 Mentre i Forrester festeggiano il ritorno di Finn con una grande festa – a cui non sono invitati né Brooke né Liam – Sheila continua a tormentare Deacon. La Carter è convinta di aver trovato a casa dello Sharpe un posto sicuro in cui stare. Brooke si lamenta di come la famiglia Forrester la stia tenendo lontana.

Sabato 25 novembre 2023 Hope sta per andare alla festa dei Forrester e Brooke le chiede di stare attenta. Non dovrà essere indulgente con i Forrester e non dovrà farsi condizionare dall’amore che prova per Douglas. Più tardi, la Logan junior – piuttosto infastidita dalla situazione – va a trovare suo padre per avere da lui conforto e sostegno. Peccato che a casa non ci sia lo Sharpe ma la sua nuova coinquilina.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

