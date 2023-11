Bonus casa 2024: cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche (aggiornamento 19 NOVEMBRE)

Condividi su

Bonus casa 2024: cosa cambia con la Legge di Bilancio. Bonus casa 2024: attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2023, ultimo termine per sfruttarne alcuni nella versione attuale. Infatti, con la Legge di Bilancio per il prossimo anno arriveranno grossi cambiamenti per quanto riguarda molti degli incentivi riguardanti ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. Uno sguardo veloce a quello che dovrebbe essere modificato a meno di proroghe dell’ultimo minuto.

Bonus casa 2024: cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche

Bonus casa 2024: con la Legge di Bilancio per il prossimo anni grossi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda gli incentivi riguardanti ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per sfruttarli nella forma attuale. Per esempio, è il caso del Bonus mobili: dal prossimo anno la massima detrazione per chi acquista mobili e grandi elettrodomestici nel quadro dell’incentivo scenderà da 4mila a 2.500 euro.

In pratica, dal primo gennaio 2024, l’attuale limite di spesa pari a 8mila euro su cui è possibile sfruttare la detrazione del 50% (in traino dal Bonus ristrutturazioni che come l’Ecobonus non subirà modifiche) scenderà a un massimo di 5mila euro di detrazione.

Stop all’incentivo per acquisto Case Green

Bonus casa 2024: grossi cambiamenti in arrivo anche per il Superbonus. In breve, per sfruttarlo con detrazione al 110% per villette e unifamiliari e al 90% per redditi non superiori a 15mila euro c’è tempo fino al 31 dicembre 2023. Dal primo gennaio, invece, l’aliquota scenderà al 70% (anche se i lavori nelle zone sismiche potranno continuare a godere del 110% non solo nel 2024 ma anche nel 2025).

Infine, da segnalare che dopo il 31 dicembre 2023 non sarà più possibile sfruttare il Bonus Case Green: incentivo poco pubblicizzato ma che resta molto interessante, permette di usufruire di una detrazione pari al 50% dell’Iva per l’acquisto direttamente dal costruttore di immobili ad alte prestazioni energetiche, nello specifico, che ricadono in classe energetica A o B.

