Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti, scontro in tv a E’ sempre Cartabianca

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Sallusti, scontro a E' sempre Cartabianca. Nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4 si parla dell'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Sallusti fa riferimento ai dati secondo cui in altri paesi il numero di femminicidi è superiore rispetto ai delitti che si registrano in Italia. Lucarelli interviene per precisare e la temperatura sale. "Ha parlato la professoressa… Mi fai ridere, la maestrina con la penna blu", dice Sallusti. "Una lettura sociologica da bambino di seconda elementare… Perché ride? Questo atteggiamento di sufficienza già riporta ad un tipo di società patriarcale in cui la donna va rimessa al suo posto", incalza Lucarelli. "Se dice cazzate…", ribatte Sallusti. Il botta e risposta prosegue: "Sallusti è stato rinviato a giudizio perché ha detto che sono esperta in zoccolaggine…", dice la giornalista. "Sono stato assolto dall'ordine dei giornalisti", fa eco Sallusti. "Non è vero che nei paesi del Nord Europa ci siano più femminicidi rispetto all'Italia. Bisogna parlare di paesi baltici e non di Nord Europa, in quei paesi c'è un abuso di alcol che è un facilitatore della violenza. Il patriarcato non si misura solo col numero di femminicidi. Il discorso comprende la parità salariale, la parità tra i sessi", dice Lucarelli riuscendo a completare il ragionamento.