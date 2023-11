Irlanda, attacco con coltello a Dublino: ferite 5 persone tra cui 3 bambini. Un arresto

Condividi su

(Adnkronos) – Cinque persone, tra cui tre bambini, secondo le ultime notizie di oggi 23 novembre sono state accoltellate vicino a una scuola elementare nel centro di Dublino. L'attacco con coltello è avvenuto poco dopo le 13.40 ora locale in Parnell Square East, non lontano da una delle strade più trafficate della città, O'Connell Street. Le vittime sono un uomo, una donna e tre bambini piccoli. Uno dei bambini e la donna sono ricoverati per ferite gravi ma tutte e cinque le persone aggredite sono state portate in ospedale. L'area è stata isolata e dichiarata scena del crimine.

Un uomo è stato arrestato in relazione all'attacco, ha confermato il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che si è detto "scioccato" per l'accaduto. "Sono in contatto con la ministra della Giustizia che mi tiene aggiornato. I fatti stanno ancora emergendo", ha aggiunto Varadkar, citato dai media britannici. Una testimone oculare ha raccontato all'emittente Rte come lei e un altro passante abbiano disarmato l'uomo armato di coltello. Siobhan Kearney ha descritto la scena come "una bolgia totale". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)