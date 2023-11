Giornata vittime strada, Valdiserri: “Su sicurezza lavorare sempre”

Condividi su

(Adnkronos) – La Giornata in memoria delle vittime della strada "non può esaurirsi in un solo giorno, ma deve esserci un lavoro continuo". Così all'Adnkronos il giornalista Luca Valdiserri, papà di Francesco, travolto e ucciso la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022 su un marciapiede della via Cristoforo Colombo, intervenendo all'incontro agli Studios di Cinecittà a Roma in occasione della giornata in Memoria della vittime della strada. "Oggi è il momento di seminare, bisogna far si che non sia un giorno ma un lavoro continuo. Abbiamo la giornata contro la violenza sulle donne, la Giornata in memoria delle vittime della strada, ma non può esaurirsi in un solo giorno, devono esserci una memoria e un lavoro continui. L'importante è dare continuità a ciò che i ragazzi vedono oggi, possibilmente con l'aiuto di scuole e famiglie". "Oggi qui ci sono tanti ragazzi, sono convinto che qualcosa resterà dentro di loro alla fine di questa giornata, l'importante è poi continuare il lavoro iniziato oggi", conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)