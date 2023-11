Condividi su

Ultime notizie Pensione dicembre 2023: quando arriva il pagamento? Calendario (aggiornamento 24 Novembre)

Pensione dicembre 2023: una panoramica sulle tempistiche di accredito Pensione dicembre 2023: il cedolino è già visibile sul sito Inps, nel frattempo però si è generata un po’ di confusione sulle date di pagamento. Quando sarà effettivamente erogato l’assegno, comprensivo di tredicesima, che si riferisce a questo mese? Una panoramica sulle tempistiche di accredito e il calendario dei ritiri.

Nuova sanatoria fiscale in arrivo nel 2024. Cosa si sa al momento?

Pensione dicembre 2023: quando arriva il pagamento?

Pensione dicembre 2023: il “corposo” cedolino (oltre alla tredicesima, in alcuni casi conterrà conguaglio e arretrati della rivalutazione e tranche della quattordicesima per chi non l’ha ricevuta a luglio) è già visibile sul sito Inps. D’altra parte, un messaggio pubblicato in queste ore sul sito dell’istituto ha generato un po’ di confusione tra i pensionati. Infatti, l’Inps ha avvertito i propri amministrati su uno slittamento dei pagamenti: l’accredito sui conti postali non avverrà prima di sabato 2 dicembre mentre per i conti bancari accredito non prima di lunedì 4 dicembre.

La confusione nasce dal fatto che l’erogazione dei trattamenti previdenziali avviene sempre il primo giorno bancabile del mese cui si riferisce l’assegno (unica eccezione il mese di gennaio di ciascun anno). Da considerare che la data slitta al primo giorno utile dopo il primo giorno bancabile solo nel caso in cui cada nel weekend o in un festivo. Tuttavia, l’1 dicembre cade di venerdì: perché allora ci sarebbe dovuto essere uno slittamento? Nessun motivo particolare, in pratica, si dovrebbe essere verificato un errore. Errore che l’Inps ha già provveduto a correggere.

Pensione dicembre 2023: dunque, possono tranquillizzarsi i pensionati. L’accredito dell’importo spettante avverrà come previsto il primo giorno bancabile del prossimo mese, cioè venerdì 1 dicembre 2023. Ciò sia per chi ha un conto postale sia per chi ha un conto in banca. Allo stesso modo non vi saranno modifiche rispetto alle attese per quanto riguarda il ritiro in contanti. In generale, sarà spalmato su diversi giorni consecutivi in base alla lettera iniziale del cognome secondo il consueto schema: ritiro in Poste per chi ha un cognome che inizia con una lettera compresa tra A e C venerdì 1 dicembre, sabato 2 dicembre tra D e K, lunedì 4 dicembre da L a P, martedì 5 dicembre tra Q e Z.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it