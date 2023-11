Condividi su

Il paradiso delle signore, anticipazioni settimana dal 27/11 a 1/12

Il Paradiso delle Signore, nella sua ottava stagione, continua a tessere trame avvincenti che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Ecco cosa ci aspetta nelle puntate in onda dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Il paradiso delle signore, anticipazioni settimana dal 27/11 a 1/12. Il concorso tiene tutti col fiato sospeso

Lunedì 27 novembre 2023

Al Paradiso, la competizione per il miglior commesso è aperta, con Irene e Lucia Giorgi in prima fila. Nel frattempo, emergono le vere ragioni dell’ostilità della famiglia Puglisi nei confronti del sogno artistico di Agata. Matilde, prendendo una decisione definitiva sul suo rapporto con Tancredi, getta luce su una nuova fase della sua vita. Umberto, con massima urgenza, chiede di parlare con Vittorio.

Martedì 28 novembre 2023

Agata decide sul suo futuro artistico, consultando Roberto e ignorando la famiglia. Irene si prepara per il concorso con determinazione. Una serie di eventi sfortunati porta Vito a chiedere a Matteo di soccorrere Maria, introducendo una complicazione inaspettata. Tancredi, in ospedale, insiste nel voler lasciare il reparto contro il parere medico.

Mercoledì 29 novembre 2023

Roberto scopre la decisione di Agata e cerca di persuadere Ciro. Vito chiede a Matteo di soccorrere Maria, innescando un momento emotivo. Matilde, stufa delle scuse vuote di Tancredi, abbandona la Villa. Maria, ignara dei sentimenti di Portelli, accetta di essere accompagnata fuori città da lui, aprendo la porta a rivelazioni scioccanti.

Giovedì 30 novembre 2023

La voce dei sentimenti di Matteo per Maria si diffonde, coinvolgendo anche Armando. Irene teme di non superare il concorso, mentre Agata prende una decisione cruciale. Tancredi, furioso e sospettoso, va da Vittorio alla ricerca di Matilde.

Venerdì 1° dicembre 2023

Il giorno del concorso porta sorprese inaspettate per Irene, con la presenza di Leonardo nella commissione. Matilde, con chiarezza sul suo futuro con Tancredi, fa ritorno alla villa. Tuttavia, prima di affrontare suo marito, scopre un segreto sconvolgente: Vittorio sapeva tutto sull’implicazione di Tancredi nell’incendio del mobilificio. Per Matilde, è un colpo devastante.

Le prossime puntate promettono emozioni intense, rivelazioni sconvolgenti e scelte che cambieranno il corso delle vite dei protagonisti. Il Paradiso delle Signore continua a tenere gli spettatori sulle spine con una trama avvincente e imprevedibile.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

