Beautiful anticipazioni settimana dal 27/11 al 2/12. La lotta “d’arte” tra Brooke e Taylor!

Beautiful, il ritratto accattivante della vita a Los Angeles, svela i segreti più profondi delle famiglie più in vista della città. Con trame avvincenti, personaggi indimenticabili e un pizzico di scandalo, questa soap opera continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, confermandosi un’icona intramontabile della televisione mondiale. Ecco cosa accadrà nella settimana dal 27 novembre al 2 dicembre.

Lunedì 27 novembre 2023. Deacon si trova di fronte a Ridge, deciso a metterlo in guardia riguardo alla sua presenza nella vita della sua famiglia. Nel frattempo, Brooke e Liam discutono della situazione tesa, alimentata dalle recenti mancanze di inviti ai Forrester. Le preoccupazioni per il destino di Douglas e il loro futuro continuano a crescere.

Martedì 28 novembre 2023. Hope, in cerca di conforto, fa una scoperta scioccante a casa di Deacon. Trova una donna sconosciuta, Sheila, che finge di essere la nuova fiamma del barista. Deacon ritorna in tempo per scongiurare ulteriori domande da parte di sua figlia. La Logan condivide l’incredibile scoperta con Brooke, Ridge e Liam, gettando nuova luce sulla presenza di Deacon nella vita di Hope.

Mercoledì 29 novembre 2023. Ridge rimane convinto che Deacon rappresenti una minaccia, mentre Brooke e Liam cercano di convincerlo del cambiamento di Deacon. Nel frattempo, Deacon, spaventato dagli sviluppi, tenta di allontanare Sheila dalla sua vita, ma la donna continua a sostenere che non c’è alcun pericolo. Steffy e Finn ripercorrono i bei momenti trascorsi a Montecarlo.

Giovedì 30 novembre 2023. La felicità di Douglas con suo padre e suo nonno contrasta con la volontà di Hope di riportare il bambino a casa. Thomas si oppone fermamente, rifiutandosi di separarsi da suo figlio. Brooke cerca il sostegno di Eric, ma la situazione si complica ulteriormente.

Venerdì 1° dicembre 2023. Brooke e Taylor si trovano coinvolte in un insolito scontro artistico, gettando vernice l’una sull’altra. Ridge interviene, esortandole a smettere e a considerare il bene di Douglas. Taylor rivela che la vera causa della loro rivalità è il comportamento ambiguo di Ridge nei confronti di entrambe.

Sabato 2 dicembre 2023. Bill è d’accordo con Liam nel ritenere che Thomas stia commettendo un errore cercando di allontanare Douglas da Hope e dalla famiglia Spencer. Nel confronto tra Thomas e Hope nell’ufficio di Steffy, emergono tensioni irrisolte e decisioni cruciali si profilano all’orizzonte.

Le trame di Beautiful promettono ulteriori colpi di scena, rivelazioni e scontri emotivi, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Non perdete le prossime entusiasmanti puntate su Canale 5.

