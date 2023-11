Aumento pensione dicembre 2023: quanto crescerà l’assegno? (aggiornamento 27 NOVEMBRE)

Condividi su

Ultime notizie Aumento pensione dicembre 2023: di quanto cresce l’assegno. Esempio (aggiornamento 27 Novembre)

Aumento pensione dicembre 2023: quanto crescerà l’assegno?

Aumento pensione dicembre 2023: i trattamenti previdenziali che si riferiscono a mese prossimo saranno più corposi rispetto al solito. All’importo spettante, infatti, si aggiungeranno tredicesima e anticipo del conguaglio relativo alla rivalutazione in base all’effettivo tasso dell’inflazione (più gli arretrati a questo legati). In pratica, ogni anno – di solito a inizio gennaio – l’importo delle pensioni viene rivalutato in base a un indice di adeguamento all’inflazione: per esempio, a gennaio 2023 si è stabilito di ritoccare all’insù del 7,3%. In pratica, ogni mese all’importo spettante si applicava il 7,3% in più: a fine anno però il tasso dell’inflazione si è attestato all’8,1%. Dunque, di anno in anno si rende necessario colmare la differenza con un conguaglio.

Tradizionalmente, tale differenza viene versata a gennaio, quest’anno invece sarà accredita a dicembre. Un esempio: se durante il 2023 si prendevano 1.000 euro di pensione, in base all’adeguamento fissato nella misura del 7,3%, se ne ricevevano 1.073 al mese. D’altra parte, in base al tasso effettivo di adeguamento se ne sarebbero dovuti ricevere 1.081: quindi, considerando 12 mesi, insieme alla pensione di dicembre arriveranno 96 euro di arretrati. Tuttavia, bisogna precisare che la rivalutazione completa (0,8%, la differenza tra il 7,3% e l’8,1%) non sarà applicata a tutti i trattamenti previdenziali ma solo a quelli inferiori a 2.100 euro mensili (per gli importi superiori calerà progressivamente).

Oltre al conguaglio anche la Tredicesima

Aumento pensione dicembre 2023: a rendere l’assegno più pesante anche l’applicazione della tredicesima. Come molti sanno, ha un importo poco inferiore a un rateo mensile: anche su questa si applicherà il conguaglio dello 0,8%. Inoltre, ma solo per chi riceve una pensione lorda annua di 7.538,16 euro annui (i cosiddetti incapienti, pensionati che si trovano in no tax area), come ogni anno, sarà corrisposto – oltre alla tredicesima – anche un importo aggiuntivo di 154,94 euro.

