Daniela Pisasale della REM di Siracusa: grande soddisfazione il Premio Industria Felix  

La dottoressa Daniela Pisasale è il socio unico di REM srl, nota azienda siciliana attiva da molti anni in molteplici settori fra cui quello gestione e del compostaggio rifiuti. REM è un acronimo che sta per “Realizzazione e Montaggi”.

La sede legale dell’azienda si trova a Siracusa, mentre la sede operativa è ubicata a Catania. Stiamo quindi parlando di due delle città siciliane più importanti sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda il numero di residenti.

Citiamo Pisasale in quanto titolare di una delle eccellenze aziendali siciliane come dimostra il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete” che le è stato conferito nel settembre 2023 e che sarà consegnato l’11 dicembre 2023 a Milano. Grandissima soddisfazione quindi per l’azienda e anche per tutto il mondo imprenditoriale siciliano.

La motivazione del premio è la seguente: “Tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved dei settori Costruzioni ed edilizia”.

Ma prima di parlare del prestigioso Premio Industria Felix diamo uno sguardo d’insieme a questa impresa siciliana.

REM srl: un’eccellenza italiana

REM è una società a responsabilità limitata operativa nel settore ambientale e in quello delle costruzioni e dei montaggi per l’industria chimica/petrolchimica/siderurgica, impiantistica, delle infrastrutture, onshore, offshore, navale, sia nell’ambito pubblico che in quello privato. Ormai da molti anni, REM srl è uno dei punti di riferimento per ENI, EDISON e altre importanti aziende nazionali all’interno dei Poli industriali di Priolo Gargallo, di Gela e di Pozzallo.

Abbiamo accennato in apertura al fatto che REM è operativa nel settore del compostaggio rifiuti, gestisce infatti due grandi impianti di compostaggio, uno ubicato in Contrada Milisinni Passo Martino (Catania) e l’altro a Cava dei Modicani di Ragusa.

L’impianto di Catania ha un bacino di utenza particolarmente vasto e le sue capacità potenziali sono decisamente elevate dal momento che può trattare circa 230mila tonnellate di rifiuti all’anno. Più piccolo è invece l’impianto di Ragusa che tratta attualmente circa 27.000 tonnellate annue di rifiuti.

REM è dotata inoltre di impianti di compostaggio mobile. Con mezzi di proprietà, inoltre, l’azienda si occupa anche del ritiro e dei trasporti dei rifiuti.

Altri campi di attività dell’azienda siciliana sono le bonifiche ambientali, le indagini ambientali geognostiche dirette ed indirette, il pronto intervento ambientale, lavori meccanici ed elettro-strumentali nonché demolizioni in contesti industriali complessi.

Va anche puntualizzato il fatto che da molti anni REM srl è iscritta nella cosiddetta White List/Antimafia presso la prefettura di Siracusa. Com’è noto la white list è un elenco presso ogni Prefettura rende più efficaci i controlli antimafia in quelle attività d’impresa che in linea teorica comportano un rischio maggiore di infiltrazione mafiosa.

REM srl: il Premio Industria Felix – L’Italia che compete

Industria Felix Magazine è un periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore che realizza un’inchiesta giornalistica in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e il Premio Industria Felix – L’Italia che compete è l’onorificenza assegnata alle migliori performance di gestione, per ogni provincia e regione, basandosi su criteri oggettivi, alle aziende affidabili a livello finanziario, PMI innovative, imprese femminili, imprese under 40 ecc.

Vengono premiate soltanto le migliori aziende suddivise per settori, quelle a conduzione femminile e le società partecipate a maggioranza pubblica. Le aziende non si candidano, ma vengono selezionate tramite la citata inchiesta giornalistica e poi scelte dal Comitato Scientifico.