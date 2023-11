Condividi su

Uomini e donne anticipazioni 29 novembre: nessuna quiete dopo la tempesta

Il calderone amoroso di ‘Uomini e Donne’ bolla sempre più forte! Nella scintillante puntata di ieri, Ida Platano ha preso in mano le redini del suo destino amoroso, scegliendo tra otto ardenti corteggiatori. Ma non è finita qui: tensioni, scuse e nuovi inizi hanno segnato la trama di questa avvincente telenovela della vita reale! Ida Platano, regina indiscussa del trono, ha selezionato due fortunati contendenti, Mario e David, gettando un po’ di fuoco nel già acceso contesto.

Ieri, la fine di una conoscenza

Nella puntata di ieri, l’ex cavaliere Ermes ha cercato di conquistare il cuore della tronista, ma il passato con Roberta ha gettato un’ombra sulla sua corsa. Nel frattempo, una tormentata esterna con Andrea ha portato Ida a un gesto drastico: se n’è andata! In studio, le scuse sono state messe in tavola, ma quanto peseranno?

Gabriella ed Edoardo, al centro studio, hanno tolto il velo sui motivi che hanno sancito la fine della loro conoscenza, mentre Alessio e Claudia hanno rimesso sul piatto la discussione, incendiando gli animi degli spettatori.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 29 novembre 2023

Oggi, la temperatura sale ancora di più con una discussione infuocata tra Barbara, Aurora e Roberta! Le passioni si accendono, e il confronto promette scintille e colpi di scena imperdibili. Preparatevi a essere catturati dalla tempesta emotiva che travolgerà gli schermi!

Uomini e Donne, dove vedere in diretta tv e streaming gratis

Se non potete resistere alla tentazione di seguire ogni istante di questa travolgente storia d’amore, sintonizzatevi su Canale 5 alle 14:45 o in streaming su Mediaset Infinity. E se vi siete persi qualcosa, Witty Tv è la vostra ancora di salvezza per recuperare tutte le puntate precedenti.

L’amore è un fuoco che arde in ogni cuore, e ‘Uomini e Donne’ è il palcoscenico in cui le fiamme si accendono. La puntata odierna, in replica su La5 e Canale 5 durante la notte, è un appuntamento da non perdere. Sintonizzatevi per essere coinvolti nell’epopea appassionante che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso! 🔥❤️

