Grande Fratello anticipazioni 2 dicembre 2023: una new entry esplosiva!

L’appuntamento con il Grande Fratello 2023 si fa sempre più elettrizzante e la puntata del 2 dicembre promette scintille con l’ingresso inaspettato di Greta Rossetti. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti, dopo un acceso confronto in studio con Mirko e Perla Vatiero, ha deciso di mettersi in gioco come concorrente ufficiale del reality show, dando inizio a una nuova avventura che promette emozioni forti.

A differenza delle solite dinamiche, questa settimana il televoto non porterà a una nuova eliminazione definitiva dal cast del Grande Fratello, regalando una pausa dal brivido delle eliminazioni.

Il GF Raddoppia!

Il ritorno alla doppia puntata settimanale su Canale 5 è un cambio di rotta che avvicina il reality show anche al sabato sera. Dalle 21:30 all’1:30 circa di notte, gli spettatori potranno seguire le vicende avvincenti dei concorrenti, un format inedito che si scontrerà con le puntate conclusive di “Ballando con le stelle” su Rai 1.

Grande Fratello anticipazioni 2 dicembre, Greta Rossetti sarà una nuova protagonista!

La puntata del 2 dicembre riserva una sorpresa dirompente: l’ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente. Mirko e Perla, ignari di ciò che li attende, vedranno l’ex fidanzata varcare la soglia della casa di Cinecittà, dando il via a una nuova fase del complicato triangolo amoroso.

La tensione non si placa nemmeno con il televoto settimanale che coinvolge ben 9 concorrenti: Beatrice, Giuseppe, Vittorio, Rosy, Fiordaliso, Massimiliano, Anita, Paolo e Alex. Tuttavia, nessuno di loro dovrà dire addio alla casa, poiché il televoto porterà solo alla proclamazione dei due fortunati che guadagneranno l’immunità al televoto, garantendo loro salvacondotto per la puntata successiva, in programma lunedì 4 dicembre.

Entrano in casa Greta Rossetti e altri volti nuovi!

Ma le novità, considerato il Grande Fratello anticipazioni, non finiscono qui! Alfonso Signorini ha in serbo ulteriori colpi di scena. Oltre a Greta Rossetti, altri volti faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello. L’attenzione è rivolta anche a Rosanna Fratello, la celebre cantante, che potrebbe finalmente varcare l’iconica porta rossa di Cinecittà. Inoltre, nuovi concorrenti, tra cui un “bono” e un giovane proveniente dalla Corea del Sud, promettono di arricchire ulteriormente il cast, garantendo momenti imprevedibili e avvincenti.

La puntata del 2 dicembre si annuncia come un vero spettacolo di sorprese, passioni e intrighi nella casa del Grande Fratello. Non perdete l’appuntamento e preparatevi a un sabato sera ricco di emozioni forti e colpi di scena!

Dove vedere il Grande Fratello in diretta tv o streaming gratis

Il Grande Fratello 2023-2024 scalda gli schermi con un format innovativo che mischia vip e concorrenti non famosi. Al timone del reality show, confermato per la quinta edizione consecutiva, c’è il carismatico Alfonso Signorini, direttore di “Chi”. Accanto a lui, Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5, che si alterna tra la conduzione dell’edizione serale del telegiornale e il ruolo nel Grande Fratello. Come inviata, invece, abbiamo Rebecca Staffelli, figlia di Valerio e volto noto di Radio 105.

Per chi vuole seguire tutte le emozioni del Grande Fratello 2023-2024 in diretta tv o streaming, ecco le opzioni disponibili.

Canale 5 è la principale destinazione per gli appassionati del reality, con due appuntamenti settimanali. Inoltre, è possibile vivere le vicende dei concorrenti tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con collegamenti live dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10, e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte. Le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00) offrono ulteriori occasioni per non perdere neanche un dettaglio.

Per coloro che preferiscono seguire il Grande Fratello in movimento, Mediaset Infinity e l’app per smart tv, tablet e smartphone offrono la possibilità di accedere al live streaming gratis. Inoltre, su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, torna Gf Party, lo show live streaming condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti. Con tutte queste opzioni, gli appassionati possono godersi il Grande Fratello quando e dove vogliono, senza perdere nemmeno un momento delle intriganti dinamiche della casa.

