Condividi su

Amici anticipazioni puntata 3 dicembre: c’è una eliminazione!

Il brulicare di emozioni e talento continua ad “Amici di Maria De Filippi”, il celebre talent show che cattura l’attenzione di milioni di spettatori. La puntata registrata giovedì 30 novembre e in onda domenica 3 dicembre su Canale 5 promette colpi di scena e momenti indimenticabili, soprattutto per un allievo che dovrà dire addio al sogno di diventare una stella.

Amici anticipazioni 3 dicembre 2023: Holy Francisco dovrebbe essere il concorrente eliminato

Stando alle anticipazioni di fonti autorevoli, il giovane talento Holy Francisco sarebbe stato eliminato dalla competizione. La sua ultima chance di redenzione, concessa dalla coach Anna Pettinelli, non è bastata a risollevare le sue sorti. Un duro colpo per Holy, che non ha raggiunto i risultati sperati, sancendo così la sua uscita dal programma.

Il fulcro della serata è stato anche il verdetto della sfida di ballo tra Nicholas e Michele, rimasta in sospeso dalla settimana precedente. Nicholas, il ballerino dal talento innato, ha prevalso, guadagnandosi il diritto di continuare la sua avventura nella scuola di Amici. Un momento di trionfo per Nicholas, che si conferma come uno dei favoriti della competizione.

Rischio per Dustin!

Tuttavia, non tutto è rose e fiori nella scuola di Amici. Dustin, purtroppo, ha dovuto affrontare una maglia sospesa a causa di una performance non all’altezza. Il ballerino, chiamato a eseguire un compito assegnatogli da Emanuel Lo, ha ricevuto un’insufficienza da Alessandra Celentano, la sua coach, mettendo così fine al suo percorso nel talent.

Tra le note di tristezza, la puntata ha visto anche brillare alcuni protagonisti della musica. Petit, Mida, Sarah, Jolie e Ayle hanno emozionato il pubblico esibendosi con i loro nuovi inediti, regalando momenti indimenticabili e dando un assaggio delle loro promettenti carriere artistiche.

Anticipazioni Amici 3 dicembre: Rose Villain infiammerà il pubblico

Gli ospiti della serata, secondo le anticipazioni, includeranno il talentuoso Giovannino e la straordinaria Rose Villain, che si esibirà sulle note del suo brano “Io, me ed altri guai”. A giudicare la gara di canto, avremo Nek e Beppe Vessicchio, mentre Irma Di Paola e Francesco Mariottini prenderanno il ruolo di giudici per la competizione di ballo.

L’appuntamento con “Amici di Maria De Filippi” si preannuncia quindi ricco di emozioni e sorprese. Chi avrà la forza di superare le sfide e chi dovrà dire addio al sogno di diventare una star? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 domenica 3 dicembre per scoprirlo. L’unica certezza è che il palcoscenico di Amici continua a regalare momenti di puro talento e intensità.

Dove vedere Amici in diretta tv o streaming gratis?

Se sei un fan sfegatato di Amici 2023 e non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti sfide tra giovani talenti, ecco tutte le informazioni su dove seguire il programma sia in diretta televisiva che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, Amici 2023 va in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14:00. Puoi sintonizzarti su Canale 5 del digitale terrestre o sul canale 105 di Sky per goderti lo spettacolo in diretta. Inoltre, se per qualche motivo dovessi perdere la trasmissione originale, Amici viene replicato su La5, offrendo un’opportunità aggiuntiva di rivivere gli avvincenti momenti del talent show. Il daytime del programma, della durata di circa mezz’ora, è trasmesso su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne, per chi desidera una breve pausa di intrattenimento durante la giornata.

Se la televisione tradizionale non fa per te e preferisci seguire il programma in mobilità o comodamente dal tuo pc, tablet o smartphone, la soluzione ideale è lo streaming. Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset, offre la possibilità di vedere Amici 2023 in diretta attraverso la modalità streaming live. Questa opzione consente ai fan di rimanere connessi alle emozioni del talent show ovunque si trovino.

Inoltre, se sei in cerca di contenuti extra e dietro le quinte, Witty Tv è la piattaforma ideale per soddisfare la tua curiosità. Qui troverai video inediti e approfondimenti esclusivi sul dietro le quinte di Amici 2023. Per gli aggiornamenti più rapidi e le ultime novità, non dimenticare di seguire i canali social ufficiali del talent show, dove potrai immergerti nell’universo di Amici attraverso post, foto e video esclusivi.

Con tutte queste opzioni a disposizione, non hai più scuse per perdere uno dei talent show più amati in Italia. Sintonizzati su Canale 5 o avvia lo streaming su Mediaset Infinity per essere al centro dell’azione e vivere ogni momento delle performance straordinarie offerte dai giovani talenti di Amici 2023.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it