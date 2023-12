X Factor 2023, ecco chi sono i concorrenti che vanno in finale

Condividi su

(Adnkronos) – X Factor 2023 verso la finale. I giochi sono chiusi dopo una semifinale da brividi che ha decretato i 4 finalisti di questa edizione. A volare verso la finalissima del prossimo 7 dicembre e a giocarsi la vittoria saranno gli Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy. La tripla eliminazione del sesto Live, andato in onda ieri giovedì 30 novembre, ha quindi bloccato a un passo dal sogno Astromare, Angelica (entrambi della squadra di Ambra Angiolini) e SETTEMBRE (squadra di Dargen D’Amico). Nella finale sarà invece uno scontro diretto tra Dargen D’Amico e Fedez: Stunt Pilots e Il Solito Dandy sono nella squadra del primo, SARAFINE e MARIA TOMBA in quella del secondo. Sul palco, carichissima come sempre anche nella semifinale di ieri, Francesca Michielin. Super ospite di questa settimana nello show Sky Original prodotto da Fremantle è stata Emma, che ha illuminato il palco dell’X Factor Arena con un medley super pop composto da alcune delle sue ultime hit come 'Mezzo Mondo', 'Iniziamo Dalla Fine' e 'Amore Cane'. Un ritorno a X Factor speciale e attesissimo, quello di Emma, reduce dal successo del suo ultimo album 'Souvenir' che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti. E ancora, a sorpresa, al tavolo sono arrivati – catapultati ai giorni nostri direttamente dagli anni ‘70 – i quattro 'giudici' d’eccezione Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Massimiliano Bruno e Giampaolo Morelli, protagonisti (e il regista) di 'Non ci resta che il crimine', la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da IIF e attesa da stasera, venerdì 1, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con due episodi a settimana. A dare il via alla gara di ieri è stata una delle manche più amate, quella con l’Orchestra di X Factor: ben 22 elementi sul palco che hanno reso le performance degli artisti in gara uniche e suggestive. La playlist della gara prevedeva gli Astromare (squadra di Ambra) con 'Everybody Needs Somebody To Love' dei The Blues Brothers, Il Solito Dandy (Dargen) con 'I giardini di marzo' di Lucio Battisti, SARAFINE (di Fedez) con 'No Diggity' di Blackstreet feat. Dr. Dre, Angelica (Ambra) con 'Sally' di Vasco Rossi, Stunt Pilots (Dargen) con '7 Years' di Lukas Graham, Maria Tomba (Fedez) con 'Always' di Bon Jovi, SETTEMBRE (Dargen) con 'Bohemian Rhapsody' dei Queen. I meno votati sono stati gli Astromare, che quindi hanno dovuto abbandonare il palco al termine della prima manche. A seguire, la seconda manche, la più attesa dai concorrenti: quella con la presentazione degli inediti, disponibili da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali. E così Maria Tomba ha presentato 'Crush', brano scritto da lei; gli Stunt Pilots hanno eseguito il loro singolo manifesto 'Imma Stunt'; Angelica ha presentato 'L’inverno', canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione; Il Solito Dandy ha cantato 'Solo tu', scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; SARAFINE ha eseguito 'MALATI DI GIOIA', di cui ha curato scrittura e produzione; SETTEMBRE si esibito con il suo inedito 'Lacrime'. Angelica è stata la concorrente meno votata e quindi ha dovuto lasciare subito il palco; penultimo e terzultimo nella manche sono risultati Il Solito Dandy e SETTEMBRE, in uno scontro interno tutto nella squadra di Dargen: arrivati al giudizio del tavolo, tutti e tre i giudici hanno votato per l’eliminazione del giovanissimo artista napoletano, regalando quindi al Solito Dandy un posto in finale insieme a Maria Tomba, Stunt Pilots e SARAFINE. La settimana prossima sarà il momento della finalissima nel corso della quale verrà proclamato il vincitore di #XF2023. Super ospite della puntata finale sul palco della X Factor Arena sarà Gianni Morandi: 60 anni di carriera, ha scritto oltre 500 canzoni e venduto più di 50 milioni di dischi, i suoi tour lo hanno portato sui più prestigiosi palcoscenici italiani e del mondo, ha recitato in numerosi film e fiction televisive, è il primo artista che oltre ad aver partecipato per 7 volte in gara al Festival di Sanremo (vincendo l’edizione del 1987 insieme ad Enrico Ruggeri ed Umberto Tozzi) ne ha anche condotte 3 edizioni nel 2011, 2012 e 2023 (quest’ultima al fianco di Amadeus). Reduce quest’anno da un tour di grande successo, il 'Go Gianni Go' che lo ha portato tra marzo e settembre nei principali Palazzi dello Sport e in alcune delle più belle piazze italiane, sarà a X Factor 2023 nella serata più importante, quella che ne proclamerà il trionfatore. L’appuntamento per la Finale è quindi per giovedì 7 dicembre sempre su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)