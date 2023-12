Sgarbi: “Morgan mio leccapiedi? Non ne ha bisogno, vale immensamente più di Fedez”

Condividi su

(Adnkronos) – "Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati. Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei". A parlare all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, interpellato sulle accuse che ieri Fedez ha rivolto all'indirizzo di Morgan dagli schermi di 'X Factor' definendolo "leccapiedi" di Vittorio Sgarbi e di Giorgia Meloni. "Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez – sottolinea Sgarbi – La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno". A Fedez invece "non porgerei il piede", ironizza Sgarbi. Che poi affonda: "Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare". "Non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi". Fedez contro Morgan in diretta tv nella puntata di X Factor 2023. Il rapper replica alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots, uno dei gruppi in gara nello show. "Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo", dice Fedez alla fine dell'esibizione degli Stunt Pilots durante la prima manche della semifinale di X Factor. Per poi rincarare la dose: "Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l'avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi", conclude Fedez. Le parole del rapper sono l'ultimo episodio, in ordine di tempo, nella vicenda innescata dal siluramento di Morgan dal talent. Il cantante, alcune settimane fa, è stato protagonista di una puntata a dir poco movimentata: attacchi ai colleghi giudici – Fedez (definito "troppo depresso" per dare consigli come uno psicologo), Dargen D'Amico e Ambra – e alla conduttrice Francesca Michielin, tra parole sopra le righe e battute a dir poco pungenti. "Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po' di verve", ha ironizzato oggi Morgan aggiungendo: "Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky? Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io!". E sulla "battuta" al vetriolo di Fedez, con cui il rapper lo ha accusato neanche velatamente di 'piaggeria' nei confronti del governo, Morgan spiazza: "Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni – scandisce – Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo", ha detto caustico. Per aggiungere poi, più seriamente: "Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)