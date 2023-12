Oliviero Toscani: “Schlein è donna vera, con Landini farebbe sinistra intelligente”

Condividi su

(Adnkronos) – ''La Schlein non è stata ancora capita perché è troppo intelligente per la media degli italiani. In Italia funzionano i tromboni. La Schlein è molto sottovalutata perché essendo troppo intelligente è difficile da gestire. Troppo fine, troppo civile, non dice parolacce, è educata''. Così all'Adnkronos Oliviero Toscani commentando quanto emerso da un sondaggio Emg/Adnkronos, realizzato tra il 28 e il 30 novembre: per il 48% degli elettori di centrosinistra Maurizio Landini potrebbe essere il possibile leader del partito. In particolare risponde sì a Landini leader il 42% degli elettori Pd e il 30% di quelli 5 Stelle. Risponde no il 23% degli elettori dem e il 44% di quelli M5S. Mentre alla domanda 'Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?', il 32% sceglie Landini, il 30% Giuseppe Conte e il 20% Elly Schlein. "Se fossi una donna – sottolinea il fotografo – sarei fiera di avere una rappresentante così, una donna vera. Landini è un bravissimo sindacalista e secondo me potrebbe partecipare con la Schlein a formare una sinistra intelligente''. E su Giuseppe Conte conclude: ''È uno di cui non ci si può fidare''. (di Alisa Toaff) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)