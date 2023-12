Condividi su

Ultime notizie Codici tributo Ires: quali sono e a cosa servono. Elenco completo (aggiornamento 4 Dicembre)

Codici tributo Ires: fondamentale utilizzare quello giusto per indirizzare correttamente l’F24. L’elenco Codici tributo Ires: il pagamento dell’imposta sui redditi delle società di capitali deve essere effettuato tramite modello F24. Dunque, per correttamente indirizzare il versamento è necessario indicare un codice ben preciso. Esiste un lungo elenco: ognuno di questi è specifico per un caso specifico. Uno sguardo a cosa bisogna sapere per non sbagliare.

Codici tributo Ires: a cosa servono?

Codici tributo Ires: l’imposta sui redditi delle società deve essere versata da tutte le società di capitali. Si tratta di un’imposta proporzionale: in pratica, si applica in misura fissa (aliquota al 24% più eventuali maggiorazioni a seconda del tipo di società) a una base imponibile determinata, innanzitutto, da redditi fondiari, di capitale, di impresa e così via. Sul calcolo della base imponibile – oltre al reddito complessivo – incide anche la tipologia di società: società di capitali, ente commerciale.

Anche il fatto che si parli di società enti residenti o no sul territorio italiano concorre alla sua determinazione. La base imponibile poi può variare in linea con i costi sostenuti dall’impresa – aumenta – o con i crediti maturati nei confronti del fisco – diminuisce. Una volta calcolata la base imponibile a cui applicare l’aliquota, si può presentare la dichiarazione Ires con l’inoltro del Modello Redditi SC: infine, effettuare il versamento entro il 30 novembre di ciascun anno (in caso di due rate la prima va versata entro il 30 giugno) tramite Modello F24. È a questo punto che diventa fondamentale inserire il corretto codice tributo.

Quali sono? Elenco completo

Codici tributo Ires: per indirizzare correttamente il modello F24 relativo alla dichiarazione Ires bisogna inserire il corretto codice tributo. Ne esiste un lungo elenco. Di seguito i codici con relativa descrizione.

1120 Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap relativa alle siiq (società di investimento immobiliare quotata) ed alle siinq (società di investimento immobiliare non quotata), ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 1121 Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari 1132 Imposta rideterminata ai fini Ires per la plusvalenza non reinvestita derivante da cessazione della partecipazione qualificata 1668 Interessi sui pagamenti dilazionati 2001 Acconto prima rata 2002 Acconto seconda rata o unica soluzione 2003 Saldo 2004 Addizionale Ires su acconto della prima rata art. 31, c.3, d.l. 185/2008 2005 Addizionale Ires su acconto della seconda rata o acconto del pagamento in unica soluzione 2006 Addizionale Ires saldo 2010 Addizionale Ires settore petrolifero e gas acconto prima rata 2011 Addizionale Ires acconto seconda rata o unica soluzione settore petrolifero e gas 2012 Addizionale Ires settore petrolifero e gas saldo 2013 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 acconto prima rata 2014 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas acconto seconda rata o soluzione unica 2015 Addizionale Ires 4% settore petrolifero saldo 2016 Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni previste per start up innovative – soggetto consolidato o trasparente 2016 2017 Recupero Ires settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni previste in favore di start up innovative 2018 Maggiorazione Ires acconto prima rata art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2019 Maggiorazione Ires seconda rata o unica soluzione 2020 Maggiorazione Ires saldo 2025 Addizionale Ires per enti creditizi, finanziari e assicurativi (articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133) 2026 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-Ires 2027 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione Ires – società di comodo 2028 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax settore petrolifero e gas 2030 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax enti finanziari, creditizi e assicurativi 2031 Quota Ires impianti in Sicilia acconto prima rata, decreto 19/12/2013 2032 Quota Ires impianti in Sicila seconda rata o unica soluzione 2033 Quota Ires impianti in Sicilia saldo 2034 Addizionale quota Ires impianti in Sicilia- settore petrolifero e gas- prima rata 2035 Addizionale quota Ires, impianti in Sicilia, settore petrolifero e gas- seconda rata o unica soluzione 2036 Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia settore petrolifero e gas- saldo 2037 Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia, enti creditizi, finanziari e assicurativi 2038 Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia, società di comodo acconto prima rata 2039 Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia società di comodo, seconda rata o unica soluzione 2040 Quota Ires impianti in Sicilia, maggiorazione Ires società di comodo saldo 8920 Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 – Ires

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it