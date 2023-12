Condividi su

Un Posto al Sole anticipazioni puntata 4/12: sarà “dolce guerra”

Nella suggestiva cornice di Napoli, la puntata di Un Posto al Sole del 4 dicembre 2023, in onda su Rai3 alle 20.50, si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena.

Diego, volto a mantenere l’armonia al Vulcano, si trova a dover gestire la “dolce guerra” tra Nunzio e Samuel, due chef pronti a sfidarsi tra i fornelli. Temendo il caos in cucina, il Giordano cerca una soluzione per evitare danni al regolare servizio del ristorante. Sarà capace di placare la contesa e mantenere l’integrità de Il Vulcano?

Clara ed Eduardo in fuga e “l’Alberto furioso”

Nel frattempo, Clara prosegue la sua fuga con Eduardo, consapevole delle potenziali conseguenze. Alberto, furioso per la sua decisione, è determinato a riprendersi ciò che ritiene suo. La tensione si fa palpabile mentre Clara affronta le incognite di una fuga sempre più pericolosa.

Marina e Roberto, dal canto loro, cominciano a notare un crescente legame tra Ida e Diego. Preoccupati per il piccolo Tommaso, i due dovranno ideare un piano per impedire che l’affinità tra i due possa causare problemi nella vita del bambino.

Intanto, Samuel si trova di fronte a un confronto serrato con Espedito, il fratello di Speranza. Questo incontro potrebbe rivelare nuovi dettagli sulla relazione tra Samuel e Micaela. Riuscirà il Piccirillo a gestire la situazione senza finire nei guai?

L’appuntamento è quindi fissato per il 4 dicembre, dove Napoli e i suoi affascinanti abitanti continueranno a regalare emozioni e colpi di scena in questa amatissima soap opera. Non perdete la puntata su Rai3 alle 20.50 e preparatevi per una serata all’insegna della passione e del mistero con Un Posto al Sole.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

