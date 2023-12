Condividi su

Uomini e donne anticipazioni 4/12: Claudia disperata per Alessio!

La danza appassionata dell’amore continua a ‘Uomini e Donne’, e oggi, lunedì 4 dicembre 2023, il palcoscenico è pronto per nuove emozioni e colpi di scena. Con i tronisti Cristian Forti, Brando, e la nuova regina Ida Platano, le tensioni sono alle stelle. Preparatevi a un appuntamento con il people show più chiacchierato, con la nostra diretta a partire dalle 14.45!

Uomini e Donne, un piccolo recap

Le tensioni tra Ida Platano e Roberta Di Padua sono il fulcro della puntata precedente. La neo-tronista e la dama nel parterre si scambiano frecciatine, e Roberta lancia una provocazione esplosiva su Alessandro. La situazione si fa incandescente, e le lacrime di Roberta rivelano l’intensità delle emozioni in gioco. Ma non è tutto, Ida esce con David per una passeggiata al mare, e la mancanza di contatto fisico porta a critiche da parte di Tina.

Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 4 dicembre 2023: Claudia cerca disperatamente Alessio!

La tensione continua a salire con Claudia, che tenta disperatamente di riconquistare Alessio con un gesto romantico: una cornice con una loro foto. Tuttavia, la risposta di Alessio porterà a una decisione drastica che sconvolgerà la dama. I cuori sono agitati, e le scelte amorose si rivelano sempre più complesse.

Dove vedere Uomini e Donne in tv o in streaming?

‘Uomini e Donne’ va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45, e se non riuscite a resistere alla tentazione, potete seguire la diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. Non preoccupatevi se doveste perdere una puntata, potrete rivederla quando volete cercando la voce “Uomini e Donne”. Preparatevi per un dicembre infuocato e carico di emozioni!

