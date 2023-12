Condividi su

Il paradiso delle signore, anticipazioni dall’11 al 15 dicembre

La magia de Il Paradiso delle Signore continua a incantare il pubblico, e le anticipazioni delle puntate dal 11 al 15 dicembre 2023 promettono una carrellata di emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Rai1, che terrà il pubblico con il fiato sospeso.

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata del 11 Dicembre: sentimenti in Gioco

Nella puntata di lunedì, Maria e Vito continuano la loro dolce storia d’amore, ma Matteo decide di dichiarare i suoi sentimenti alla Puglisi. Rosa cerca lavoro, Armando è preoccupato, e Villa Guarnieri riceve un telegramma che sconvolgerà gli equilibri.

Puntata del 12 Dicembre. Matilde Frigerio, determinata a liberarsi dal passato, si rivolge al suo avvocato sperando di annullare il matrimonio con Tancredi di Sant’Erasmo. Intanto, il sospetto di Tancredi nei confronti di Flora Ravasi si intensifica. Rosa deve prendere decisioni sulla sua carriera, mentre Irene si impegna nell’organizzazione di un evento con Leonardo Crespi, suscitando l’irritazione di Alfredo.

Puntata del 13 Dicembre. Tancredi, ferito dall’abbandono di Matilde, giura vendetta e si scontra con Vittorio. Anche tra Umberto Guarnieri e Flora ci sono tensioni, e al Paradiso emerge uno scontro tra Vittorio e Marcello Barbieri. Matteo cerca di aiutare il fratellastro, mentre Alfredo si confronta con una delusione da Irene.

Puntata del 14 Dicembre. Alfredo, pur arrabbiato con Leonardo, decide di sostenere Irene. Armando scopre i problemi finanziari di Rosa, e Adelaide di Sant’Erasmo fa un ritorno sorprendente a Villa Guarnieri, portando con sé Marta.

Puntata del 15 Dicembre. Vittorio è sempre più preoccupato per Matilde, soprattutto dopo aver appreso delle minacce di Tancredi. Frigerio, però, non si lascerà intimidire e prepara una controffensiva contro il marito. Marcello e Rosa chiariscono le loro divergenze, mentre Flora cerca di spiegare a Tancredi il suo punto di vista sulla situazione. Infine, il ritorno a sorpresa di Adelaide a Milano con Marta potrebbe scuotere gli equilibri consolidati.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

