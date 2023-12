Condividi su

Grande Fratello 11 dicembre, ecco chi è DAVVERO a rischio eliminazione

Il Grande Fratello 2023 promette una nuova serata carica di emozioni, lunedì 11 dicembre su Canale 5, guidata dalla conduzione di Alfonso Signorini. Dopo un sabato pieno di sorprese, con l’eliminazione inaspettata di Mirko Brunetti, i telespettatori si preparano a scoprire cosa riserverà questa 26ª diretta con i concorrenti più discussi d’Italia.

Il capitolo chiuso di Mirko Brunetti

La storia di Mirko Brunetti sembra aver raggiunto una svolta dopo la sua eliminazione. Il triangolo amoroso che lo ha coinvolto con Perla Vatiero e Greta Rossetti ha alimentato le chiacchiere nella Casa, dando vita a situazioni discusse e momenti di tensione. Con l’uscita di scena di Mirko, si prospetta una nuova fase nella dinamica del reality.

Mirko Brunetti, dopo l’eliminazione, ha condiviso le sue prime riflessioni con Anita nella Mistery. Ha dichiarato: “Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro. Forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta.” Le sue parole lasciano intravedere che la sua esperienza nella Casa ha potuto toccare corde sensibili nel pubblico.

Nuovi volti, nuovi colpi di scena

Ma il Grande Fratello 2023 non accenna a fermarsi nelle sue sorprese. Tra nuovi arrivi e cambi di concorrenti, Luca Vetrone, noto modello di 28 anni e ex partecipante de L’Isola dei Famosi, è in procinto di entrare nella Casa. La sua relazione passata con Perla Vatiero promette di riaccendere le dinamiche del recente triangolo amoroso.

Nomination e sondaggi: chi lascia la Casa? È lotta a due!

Le nomination continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Marco Maddaloni, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi si trovano oggi al centro della scena, pronti a sfidarsi in un televoto che potrebbe decretare il prossimo eliminato nella puntata del 16 dicembre.

I sondaggi di Grande Fratello ForumFree indicano chiaramente le preferenze del pubblico. Vittorio Menozzi guida la classifica con il 57.99% delle preferenze per essere salvato, seguito da Perla Vatiero con il 18.90%, Sara Ricci con il 12.79%, e Marco Maddaloni con il 10.32%.

Con l’eliminazione di Mirko e l’arrivo di nuovi protagonisti, il Grande Fratello 2023 continua a regalare al pubblico sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori e alimentando la curiosità su come si evolveranno le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Restate sintonizzati per non perdervi nulla della prossima emozionante puntata.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it