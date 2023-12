Il paradiso delle signore anticipazioni settimana dal 18 al 22 dicembre

Condividi su

Il Paradiso delle Signore anticipazioni trame dal 18 al 22 dicembre 2023.

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore si preannuncia carica di emozioni, rivelazioni e colpi di scena imperdibili. Alle ore 16.05 su Rai1, dal 18 al 22 dicembre 2023, gli spettatori saranno catturati dalle trame avvincenti che avranno il potere di sconvolgere gli equilibri di Villa Guarnieri e dintorni.

Lunedì 18 dicembre 2023 – Il ritorno di Marta e le sorprese di Natale! Marta Guarnieri fa il suo ritorno a Milano, sorprendendo tutti e gettando scompiglio tra i protagonisti. Dopo aver scoperto della relazione tra Matilde Frigerio e Vittorio Conti, Marta decide di conoscere meglio Flora Gentile Ravasi. Nel frattempo, Marcello Barbieri festeggia il ritorno di Adelaide di Sant’Erasmo, mentre Vittorio propone un’iniziativa natalizia regalando libri di seconda mano ai clienti. Una misteriosa lettera intrappolata tra i libri potrebbe rivelare segreti del passato, mentre Tancredi racconta la sua verità, sconvolgendo Marta e Adelaide.

Martedì 19 dicembre 2023 – Scandali e confronti. La situazione si fa tesa con Tancredi dalla parte del torto, ma Adelaide promette di proteggere la reputazione della sua famiglia. Maria, su richiesta di Clara, si trova coinvolta in una situazione imbarazzante con Gianlorenzo Botteri. Nel frattempo, Armando offre a Rosa un’opportunità di lavoro durante le festività natalizie, mentre Irene è alle prese con un intenso periodo di lavoro al Paradiso. Matteo vuole fare un regalo speciale a sua madre Silvana, mentre Marcello riceve una delusione da Adelaide. Il confronto epico tra Vittorio e Marta tiene tutti con il fiato sospeso.

Mercoledì 20 dicembre 2023. Il ritorno di Adelaide e la mancata proposta di nozze mettono Flora in uno stato di paranoia. Clara continua la sua ricerca sulla misteriosa lettera, mentre Rosa si impegna al Paradiso. Marcello organizza una sorpresa romantica per Adelaide, ma Flora è preoccupata. Marta decide di dare una svolta alla situazione, suggerendo a Matilde un’idea che potrebbe cambiare tutto.

Giovedì 21 dicembre 2023 – colpi di scena e decisioni Inaspettate. Sotto consiglio di Marta, Matilde decide di lasciare Vittorio e accettare un lavoro in Giappone, sconvolgendo Tancredi. Nel frattempo, Adelaide non rientra a casa per la notte, scatenando la preoccupazione di Umberto. Maria fa un gesto dolce per Matteo, mentre Clara si avvicina alla scoperta dell’autrice della misteriosa lettera. Il confronto tra Vittorio e Marta ha conseguenze inaspettate, portando a svelamenti scioccanti.

Venerdì 22 dicembre 2023 – regali confusi e rivelazioni natalizie! Colpito dal gesto di Maria, Matteo le fa un regalo per Natale, ma la confusione persiste. Si svela l’identità del misterioso bambino legato a Botteri, mentre Salvatore scopre i piani natalizi di Elvira. Nel frattempo, Adelaide spinge Marta a rivelare al padre la sua relazione avuta in America, ponendo la trama verso un epilogo carico di suspense.

Il Paradiso delle Signore si conferma come una saga irresistibile, pronta a regalare al pubblico un mix irresistibile di intrighi, amore e misteri nascosti.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

