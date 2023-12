Condividi su

Un Posto al Sole anticipazioni settimana dal 18 al 22 dicembre

Nel cuore della suggestiva Napoli, le vicende di Un Posto al Sole si intrecciano in una settimana carica di emozioni, trasmissione dopo trasmissione. Dal 18 al 22 dicembre 2023, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di colpi di scena, in cui l’amore e l’inganno si fondono in un dramma avvincente.

Lunedì 18 dicembre 2023: Nico e Alberto, Amicizia e Disperazione

Nico trova Alberto Palladini in uno stato d’animo cupo, devastato dalla fuga di Clara con Federico. In un raro momento di vulnerabilità del solitamente forte Palladini, Nico cerca di spronarlo a reagire. Nel frattempo, Marina e Roberto, nonostante facciano la conoscenza della famiglia di Ida, non si sottraggono al loro inquietante piano. Mariella e Guido, testimoni della difficile fine tra Samuel e Speranza, devono affrontare il peso delle emozioni contrastanti.

Martedì 19 dicembre 2023: Roberto e Marina in Polonia

Roberto e Marina sono in Polonia con Ida, svelando difficoltà e segreti della giovane ragazza. Nonostante la rivelazione del passato di Ida, la coppia non abbandona il loro oscuro piano. Nel frattempo, Alberto Palladini, incapace di riprendersi dalla fuga di Clara, affonda sempre più nella disperazione. Niko, amico fidato, cerca di sostenerlo in questo momento difficile. Mentre Micaela reagisce in modo sconvolgente a una notizia inaspettata, nuovi intrecci si profilano all’orizzonte.

Mercoledì 20 dicembre 2023: Michele tra frizioni familiari e ambizioni personali

Giancarlo, con la sua ingerenza negli affari familiari, inizia a stancare Michele, che fatica a sopportare la presenza di Todisco nella sua vita. Nel mentre, Ida, ignara delle reali motivazioni dietro al viaggio di Marina e Roberto, immagina il suo ritorno a Napoli. Roberto, nonostante le rivelazioni, si dimostra deciso a perseguire i suoi loschi piani. Serena scopre il motivo dell’ostilità di Mariella nei confronti di Micaela, spingendola a fare una scelta difficile.

Un Posto al Sole anticipazioni: Roberto e Marina, un patto pesante…

Giovedì 21 dicembre 2023: decisioni cruente e rivelazioni

Roberto e Marina, stretti da un terribile accordo con la zia di Ida, si preparano a lasciare la Polonia senza di lei. Silvia scopre il gesto generoso di Michele verso Nunzio per salvare il Vulcano, gettando nuova luce sulla sua situazione economica. Giulia parte per la Sicilia, ma le preoccupazioni per Luca la tormentano. Mariella spera che Speranza e Samuel possano riconciliarsi, mentre Napoli si prepara a nuove svolte.

Venerdì 22 dicembre 2023: Alberto nell’abisso, Clara nell’Incertezza

Alberto è sommerso dal dolore per la fuga di Clara e la lontananza di Federico. Nel frattempo, Clara è tormentata dall’incertezza sulla sua decisione di fuggire con Eduardo. Marina e Roberto, avvicinandosi alla realizzazione del loro oscuro piano, rischiano di strappare Ida da suo figlio. Diego, all’oscuro degli eventi, Mariella e Silvia si trovano di fronte a scelte che potrebbero cambiare le loro vite.

Napoli è pronta a rivelare i suoi segreti, e Un Posto al Sole promette una settimana intensa e appassionante, con il destino dei personaggi appeso a un filo sottile. Non perdetevi le prossime puntate, immergetevi nell’intrigo e nell’emozione che solo questa soap può offrire.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

