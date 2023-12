Condividi su

Ballando con le Stelle, anticipazioni di stasera: ritmo ed emozioni per la semifinale

Il sabato 16 dicembre è pronto a regalare emozioni, passione e tanto ritmo con l’attesissima semifinale di stasera di “Ballando con le Stelle“, il dance show che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. In programma in prima serata su Rai 1, questa imperdibile tappa promette di accendere la passione per la danza e di far vibrare gli spettatori davanti ai loro schermi.

La Magia di “Ballando con le Stelle”: anticipazioni sulla semifinale

La diciottesima edizione di “Ballando con le Stelle” ha preso il via il 21 ottobre, conducendo il pubblico in un viaggio coinvolgente nel mondo della danza. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, guida con maestria uno show che incanta gli spettatori, regalando serate di puro divertimento e talento. Le esibizioni, vere e proprie coreografie di emozioni, possono essere rivissute anche in streaming su RaiPlay.

Le Coppie in Gara

La serata del 16 dicembre è il momento della semifinale, il palco si accende per ospitare talenti pronti a sfidarsi e a regalare spettacolo. Le coppie in gara che si contenderanno il palcoscenico sono:

Sara Croce-Luca Favilla

Teo Mammuccari-Anastasia Kuzmina

Lorenzo Tano-Lucrezia Lando

Giovanni Terzi-Giada Lini

Simona Ventura-Samuel Peron

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Non mancano le sorprese, con altre coppie in attesa di rientrare in gara per la finale del 23 dicembre:

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Rosanna Labertucci-Simone Casula

Ballando con le Stelle: chi sono i ballerini per una notte

La magia di “Ballando con le Stelle” si arricchisce con i ballerini per una notte, che per la semifinale sono l’attore Max Giusti e l’attrice Gabriella Pession. Protagonisti sul grande schermo con la commedia “La seconda chance“, saranno guidati nell’arte della danza da Alessandra Tripoli e Filippo Zara, rispettivamente. Inoltre, la serata prevede ospiti d’eccezione come Susanna Salvi e Claudio Cocino, ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.

Una semifinale da non perdere

La semifinale di “Ballando con le Stelle” si preannuncia come un evento unico, capace di unire talento, intrattenimento e quel pizzico di magia che solo la danza sa regalare. Preparatevi a lasciarvi travolgere dalla passione e a vivere una serata indimenticabile, perché quando la musica inizia, tutto il resto svanisce, e ci si lascia trasportare dal ritmo coinvolgente di questo spettacolo unico nel suo genere.

