Dominik Paris vince la discesa libera in Val Gardena

Condividi su

(Adnkronos) – Dominik Paris torna alla vittoria e trionfa nella discesa libera della Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. L'azzurro si impone in 1'59''84 precedendo il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (2'00''28) e lo statunitense Bryce Bennett (2'00''44). Tra i primi 10 anche Mattia Casse, ottavo in 2'00''76. Nella classifica generale di Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt comanda con 256 punti, davanti all'austriaco Marco Schwarz (234). Bennett e Kilde sono i leader della Coppa di specialità con 160 punti, Paris insegue a 134. L'azzurro, a 34 anni, otto mesi e 2 giorni, centra un meritatissimo trionfo sulla Saslong della Val Gardena, pista che in passato gli aveva regalato solamente un terzo posto risalente addirittura a nove anni fa nella gara più veloce. Il trionfo numero 22 della carriera nella discesa della Val Gardena consente a Paris di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all’Italia di salire a quota 193 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). “E’ stata una vittoria che vuol dire veramente tanto – racconta il 34enne carabiniere forestale al traguardo felice -. Ho sempre fatto fatica su questa pista, anche stavolta ho commesso degli errori, tuttavia ho cercato di sciare morbido, non mi riusciva da tanto tempo. la giornata di prova e la discesa di giovedì mi hanno dato abbastanza fiducia, ho capito che avevo del buon margine. Negli ultimi anni volevo strafare su questa pista, stavolta ho provato a essere sciolto, portare la velocità, fare la differenza sui salti che qui sono molto lunghi e alla fine il crono è stata un po’ una sorpresa anche per me. Voglio condividere questa vittoria con tutta la squadra, l’anno scorso ho tribolato tanto e perso le mie certezze, iniziare così la stagione significa che i pensieri di questi mesi sono stati quelli giusti, e le decisioni prese con il mio staff vanno nella giusta direzione”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)