Israele-Hamas, media palestinesi: “Bombe e morti a Gaza”

(Adnkronos) – Sarebbero decine i palestinesi rimasti uccisi e feriti in bombardamenti israeliani che hanno colpito Gaza. L'agenzia palestinese Wafa parla di almeno 14 morti in attacchi aerei che hanno colpito due case nel nord della Striscia di Gaza e di altre decine di vittime a causa del bombardamento di un'altra abitazione a Jabalia. Secondo la Wafa ci sono anche decine di persone intrappolate sotto le macerie e fra le vittime ci sono donne e bambini. Stamani, stando al Times of Israel, dopo una 'pausa' di 14 ore, sono tornate a suonare le sirene per l'allarme antiaereo nella zona di Netiv HaAsara, vicina a Gaza. La difesa aerea israeliana ha intercettato un "velivolo ostile" lanciato dal Libano in direzione di Israele e un altro "velivolo ostile" ha colpito la zona di Margaliot, nel nord di Israele, hanno reso noto le forze israeliane (Idf) che hanno confermato di aver risposto colpendo con l'artiglieria obiettivi in Libano. Attacco israeliano alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City, sono state uccise due donne. Come riporta Vatican News sarebbero probabilmente madre e figlia, la seconda assassinata mentre cercava di soccorrere la madre raggiunta dai colpi dei militari israeliani. Tra i feriti, riporta ancora la testata vaticana, ci sarebbe un uomo in gravissime condizioni. Gli israeliani avrebbero giustificato l'attacco dicendo che nella parrocchia sarebbero custodite delle armi, nello specifico un lancia missili. Intanto in Iran è stata eseguita la condanna a morte inflitta a una persona accusata di "spionaggio" per conto di Israele, di "legami con servizi stranieri, compreso il Mossad". Lo riporta l'agenzia ufficiale iraniana Irna, secondo cui la condanna è stata eseguita nel carcere di Zahedan, nella provincia di Sistan-Baluchestan, nel sudest della Repubblica Islamica. "Questa persona ha raccolto informazioni riservate", era in contatto con "servizi stranieri, Mossad compreso, e in collaborazione con altri ha fornito documenti a servizi stranieri, Mossad in particolare", si legge nell'articolo dell'Iran che non identifica la persona né fornisce altri dettagli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)