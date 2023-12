Calenda contro Elon Musk: “Ma chi cacchio sei?”

Condividi su

(Adnkronos) – "Elon Musk, ma chi cacchio sei?". Carlo Calenda, leader di Azione, non nasconde lo scarso apprezzamento – per usare un eufemismo – per le parole di Elon Musk a Atreju. Il magnate – numero 1 di X, Tesla e Space X – dal palco della kermesse di Fratelli d'Italia ha esortato gli italiani a fare più figi. "Il problema di fare figli, in Italia è un grande problema. La dichiarazione di Elon Musk è stata fatta in termini assurdi: 'Italiani, fate più figli'. Sembrava Dio, ma chi cacchio sei? Ora perché hai fatto i soldi vieni Italia e ci spieghi che dobbiamo fare i figli", dice Calenda, anche lui oggi ospite a Atreju. "Questi -dice riferendosi ai miliardati come Musk o Mark Zuckerberg – sono ricchi viziati, plutocrati digitali: bisognerebbe trovare l'orgoglio nazionale per dirgli 'Caro Elon Musk, noi usiamo X. Fai la Tesla, ma quando parli come se fossi Dio ti diamo una pedata metaforica nelle chiappe". "E' tutto un controsenso. Questi pensano di potersi permettere qualunque cosa, anche affittare un anfiteatro romano che non è un mucchio di pietre ma è la nostra storia per darsele di santa ragione", dice riferendosi all'ipotesi, poi tramontata mesi fa, di un match tra Musk e Zuckerberg al Colosseo. Hanno perso il senso del limite e la cosa più deprimente è che stati nazionali si sottomettano a questi bulli straricchi. 'Fate figli' non ce lo dice più nemmeno il Papa. Tu, Elon Musk, pensa a mettere i filtri su X che è invaso da bot russi… quello è il tuo lavoro…". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)