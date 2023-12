Google pagherà 700 milioni di dollari per archiviare caso Play Store

Condividi su

(Adnkronos) –

Google ha accettato di pagare 700 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da un gruppo di stati americani per problemi di concorrenza legati al suo App Store Android. Il colosso della tecnologia ha inoltre accettato di apportare modifiche al funzionamento del sistema Android e di consentire una maggiore concorrenza nel suo app store Play. Questo è il risultato di un accordo raggiunto con i procuratori generali dei diversi Stati a settembre scorso, ma i cui dettagli sono stati resi noti da Wilson White, vicepresidente degli affari governativi di Google. Google ha accettato di versare 630 milioni di dollari in un fondo di compensazione da distribuire a beneficio dei consumatori secondo un piano approvato dal tribunale e 70 milioni di dollari in un fondo che sarà utilizzato dagli Stati. La documentazione del tribunale afferma che l'accordo richiede che Google offra a tutti gli sviluppatori, compresi gli sviluppatori di giochi, la possibilità di aggiungere sistemi di fatturazione in-app alternativi per almeno cinque anni. In una dichiarazione, White ha affermato: "Android e Google Play si sono continuamente evoluti per fornire maggiore flessibilità e scelta in risposta al feedback di sviluppatori e regolatori, nonché all'intensa concorrenza di Apple e degli app store nell'ecosistema Android aperto. Lo abbiamo dimostrato nel recente processo e siamo rimasti delusi dal fatto che il verdetto non abbia riconosciuto la scelta e la concorrenza consentite dalle nostre piattaforme." La scorsa settimana Google aveva perso una causa antitrust correlata intentata dal produttore di videogiochi Fortnite Epic Games riguardo al suo App Store Android. Una giuria federale in California aveva stabilito che l'app store Android di Google violava le leggi antitrust ed era illegalmente protetto dalla concorrenza nel mercato delle app Android per assicurarsi miliardi di dollari di profitti dal suo Play Store. Milioni di persone in tutto il mondo scaricano e installano app dal Play Store che funzionano sugli smartphone basati sul software Android di Google. Gli Stati Uniti hanno affermato che i contratti di Google con produttori di smartphone, operatori di rete e sviluppatori di giochi hanno influenzato la concorrenza sul Play Store. Google è stata anche accusata di riscuotere commissioni eccessive sugli acquisti digitali sul suo Play Store impedendo metodi di pagamento alternativi che potrebbero offrire commissioni più basse. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)