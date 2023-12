Crosetto pubblica foto lavori in casa: “Ecco perché non pago l’affitto”

Condividi su

(Adnkronos) – Guido Crosetto replica alle accuse secondo le quali vive in un appartamento di un imprenditore senza pagare l'affitto. ''Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. 'Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?' Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto'', scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, pubblicando le foto dei lavori in corso nell'appartamento in zona Vaticano di proprietà del figlio dell’imprenditore Carmine Saladino che ha preso in affitto. ''Queste foto, odierne, penso spieghino perché, come qualunque inquilino, io sia un po’ irritato – aggiunge – Da ministro mi comporto come mi comporterei da cittadino: cerco di rispettare i miei doveri e difendere i miei diritti. Ps grazie per aver resa pubblica la mia residenza''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)