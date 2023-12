Condividi su

Anche la popolarità di Giorgia Meloni continua a calare

Dagli ultimi sondaggi elettorali di Tecné provengono brutte notizie per il centrodestra. Nel complesso la maggioranza di governo è vista in calo dello 0,4%, non poco, considerando che questo istituto generalmente non si sbilancia con grandi variazioni.

Fratelli d’Italia scende di due decimali, al 28,5%, mentre Forza Italia e Lega entrambi di uno e vanno rispettivamente al 9,8% e all’8,4%. Il partito fondato da Silvio Berlusconi, quindi, continua a essere valutato molto più forte che dagli altri istituti.

Salgono invece i principali partiti dell’opposizione. Il Pd cresce dello 0,2% ed è ora al 19,4%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna uno 0,1% tornando al 16%. Su di un decimale anche Sinistra Italiana e Verdi, al 3,5%, ma +Europa un decimale invece lo perde e scende al 2,5%.

Al centro da un lato Azione è in ascesa, al 4,1%, dall’altro Italia Viva cala sotto il 3%, al 2,9%. Su dello 0,2%, infine, le liste minori, che nel complesso arrivano al 4,9%

Sondaggi elettorali Tecné, il 49,3% non ha fiducia nella premier

Il centrodestra in totale è al 46,7% secondo questi sondaggi elettorali, e simile è la percentuale di quanti affermando di avere fiducia nel Presidente del Consiglio, il 45,6%. Rispetto alla settimana precedente, però, per Giorgia Meloni vi è un calo della popolarità dello 0,4%, mentre aumentano di mezzo punto quelli che di fiducia verso di lei non ne hanno, e sono il 49,3%

Ancora di più, il 52,2%, lo 0,4% in più che negli ultimi sondaggi elettorali, sono quanti non approvano l’operato del governo, in cui ha fiducia solo il 40,9% degli italiani, lo 0,3% in meno della scorsa settimana. Pochi, solo il 6,9%, quanti si astengono dal rispondere.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 14 e il 15 dicembre e hanno coinvolto 997 persone con metodo Cati-Cawi