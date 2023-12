La Promessa, anticipazioni puntata oggi 22/12: Manuel scalpita per riabbracciare la dolce Jana

Condividi su

La Promessa, anticipazioni puntata oggi 22/12: la dolce Jana ritorna alla tenuta. Manuel desidera riabbracciarla

In un’emozionante svolta, la puntata de La Promessa in onda su Canale5 oggi 22 dicembre 2023 porterà con sé una serie di eventi travolgenti e rivelazioni sorprendenti. Le anticipazioni dell’episodio di oggi ci immergono in un intreccio avvincente di amore, sacrificio e lotta, che catturerà il cuore dei telespettatori.

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi 22/12, Il Ritorno di Jana: Una Casa che Nasconde Segreti

Le anticipazioni tv relative alla puntata di oggi 22 dicembre de La Promessa puntano gli occhi sulla dolce Jana: dopo un periodo di servizio forzato presso i Duchi De Los Infantes, farà il suo ritorno alla tenuta de La Promessa. Tuttavia, la giovane cameriera non sarà più la stessa. Stanca, provata e malata, sembra essersi scontrata con una tempesta. Maria e Mauro, colti dalla preoccupazione, si affretteranno a portarla nella sua camera senza attirare l’attenzione. Solo Manuel, il giovane innamorato, verrà informato della delicata situazione di Jana e desidererà vederla al più presto.

Jana Tra Le Mura dei Duchi: Lavoro Forzato e Salute a Pezzi

Ulteriori anticipazioni tv sull’episodio di oggi rivelano che Jimena, con il suo piano astuto, aveva orchestrato la partenza di Jana per la residenza dei Duchi, mascherando il tutto come un’opportunità di prestare aiuto per un evento speciale. Tuttavia, la realtà per Jana è stata ben diversa: costretta a lavorare nei campi, ha subito fatiche estenuanti. Il suo corpo, vittima di sforzi e maltrattamenti, ora ne porta le cicatrici. Il suo ritorno a casa è un atto di resistenza, ma le sue condizioni di salute destano grande preoccupazione.

La Promessa, anticipazioni episodio di oggi 22 dicembre, Manuel: Una Corsa Contro il Tempo

Mentre Maria e Mauro si adoperano per prendersi cura di Jana, Manuel, appena appresa la notizia, si lancia in una corsa contro il tempo. Il marchese desidera stringere la sua amata tra le braccia e non permetterà a nessuno di fermarlo. Tuttavia, eludere la sorveglianza attenta di Cruz e Jimena si rivelerà una sfida impegnativa. L’amore di Manuel è la forza trainante che lo spinge ad affrontare qualsiasi ostacolo per raggiungere Jana, la donna che ha conquistato il suo cuore.

In questa puntata intensa de La Promessa, gli spettatori saranno immersi in un mix di emozioni, tra l’angoscia per la salute di Jana, la forza dell’amore e il desiderio di riscatto. La soap spagnola continua a tessere trame avvincenti, mantenendo il suo fascino irresistibile tra i telespettatori.

