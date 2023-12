Banksy, un arresto per il furto a Londra dell’opera sul cartello stradale

Condividi su

(Adnkronos) –

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Londra perché sospettato di furto e danneggiamento in relazione alla scomparsa di un'opera di Banksy, l'esponente della street art famoso in tutto il mondo, esposta ad un incrocio nel sudest di Londra. Dell'opera – un cartello stradale di 'Stop' sul quale erano disegnati tre droni militari, posto all'incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham – Banksy aveva rivendicato la paternità venerdì. Poco meno di un'ora dopo l'annuncio era stata rimossa con l'uso di cesoie. La scena – in pieno giorno – aveva incuriosito i passanti che l'avevano ripresa con i cellulari e le immagini si erano presto diffuse. Oggi la polizia aveva lanciato un appello a chiunque avesse informazioni utili sul caso a farsi avanti. L'opera – secondo un gallerista sentito dalla Bbc – potrebbe valere anche 500mila sterline, oltre 575mila euro. "Non è un semplice cartello, è un'opera d'arte esposta in quel punto per la comunità. E' arte di strada ed è realizzata per la gente", ha commentato Jasmine Ali, consigliere locale. Nel frattempo un nuovo cartello è stato issato al posto del vecchio, ha assicurato la polizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)