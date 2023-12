Condividi su

Terra Amara: chi è Zuleyha. Biografia, curiosità e vita privata dell’attrice

Hilal Altinbilek, la talentuosa attrice che dà vita a Zuleyha Altun nella soap opera di successo “Terra Amara” è molto più di un volto sullo schermo. Nata a Smirne, in Turchia, l’11 febbraio 1991, Hilal, del segno dell’Acquario, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua presenza magnetica e il talento innato per la recitazione.

Hilal Altinbilek: dalla gioventù al successo con Zuleyha

Fin da giovane, Hilal ha dimostrato un interesse profondo per il mondo del teatro. Mentre frequentava la scuola elementare, il suo entusiasmo la portava a partecipare con gioia alle recite, segnando l’inizio di una carriera artistica destinata a brillare. Sebbene Hilal abbia conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Ege, il suo vero amore è sempre stato il teatro.

Il percorso di Hilal nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 2011, quando fa il suo debutto televisivo interpretando il ruolo di Irei nella serie TV “Derin Sular.” Il successo è immediato, e il pubblico la abbraccia con affetto, aprendo la strada a opportunità sempre più significative nella sua carriera.

Il 2013 segna un capitolo importante per Hilal, quando entra a far parte del cast di “Karagul,” una serie televisiva che la vede protagonista fino al 2016. La sua versatilità e il suo talento la conducono a interpretare il ruolo di Nil in “Hayatimin Aski,” consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo dello spettacolo turco.

La vera svolta per Hilal arriva nel 2018, quando fa il suo debutto sul grande schermo con il film “Cocuklar Sana Emanet,” dove interpreta il personaggio di Yesim. Nello stesso anno, la ATV la sceglie come protagonista per “Terra Amara,” una soap opera che le conferisce una visibilità straordinaria. Le numerose candidature come Migliore Attrice a premi come il Turkey Youth Award e l’International Izmit Film Festival testimoniano il suo impatto straordinario nel panorama dell’intrattenimento.

Hilal Altinbilek, l’instagram: chi è Zuleyha oltre lo schermo

Oltre alla sua carriera brillante, Hilal Altinbilek è anche una persona dal cuore grande. Il suo profondo legame con la famiglia, soprattutto con suo padre Ozdemir, e il suo affetto per il suo cagnolino Jupiter, sono evidenti anche attraverso i suoi scatti condivisi su Instagram, dove conta circa 1,2 milioni di fedeli follower.

L’amore e la vita privata dell’attrice

Pur essendo riservata riguardo alla sua vita privata, Hilal ha recentemente svelato di avere una relazione con Mehmet Can Uzun. Tuttavia, al momento la coppia non ha figli, concentrando le loro energie sulle rispettive carriere e sulla loro storia d’amore.

In conclusione, Hilal Altinbilek si afferma come un talento straordinario con una presenza luminosa sullo schermo e un cuore generoso fuori dalle telecamere. Il pubblico può aspettarsi ancora molto dalla sua carriera in continua ascesa e, nel frattempo, continuerà ad ammirare il suo impegno e il suo carisma in ogni episodio appassionante di “Terra Amara.”

