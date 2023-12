Condividi su

Ultimi pagamenti NoiPA 2023: cosa aspettarsi domani 28 dicembre

Il 2023 sta per giungere al termine, e con esso, arrivano gli ultimi pagamenti da parte di NoiPA previsti per il 28 dicembre. Questa data segna l’ultima occasione per il corrente anno in cui i dipendenti potranno vedere accreditati i loro emolumenti.

Chi è coinvolto per l’ultimo pagamento dell’anno, Noipa dicembre 2023

I dipendenti coinvolti in questa ultima tornata di pagamenti sono diversi, e tra di essi figurano coloro che beneficiano delle emissioni speciali e urgenti del mese. Ecco chi potrebbe vedere l’accredito domani:

Supplenze brevi: Coloro che rientrano nell’emissione speciale del 13 dicembre dovrebbero ricevere il pagamento domani. Emissione urgente del 12 dicembre: I dipendenti coinvolti in questa emissione, che ha riguardato una varietà di situazioni, potranno anch’essi aspettarsi l’accredito. Volontari dei Vigili del Fuoco (V.V.F.): Chi presta servizio come volontario dei Vigili del Fuoco rientra tra coloro che dovrebbero vedere il pagamento domani. Cessati della scuola in attesa della tredicesima: Coloro che hanno lasciato il loro impiego nella scuola e sono in attesa della tredicesima mensilità saranno inclusi nei pagamenti del 28 dicembre. Contratti registrati entro le prime due settimane di dicembre: Chi ha registrato un nuovo contratto entro le prime due settimane di dicembre è incluso nei destinatari di questa tranche di pagamenti. Pagamenti accessori: Questa categoria include chi attende pagamenti accessori come straordinari, festivi, e altri emolumenti aggiuntivi.

Cosa aspettarsi nel 2024?

Dopo questo round di pagamenti, il prossimo accredito arriverà nel 2024. È importante essere consapevoli di questo periodo di transizione e prepararsi per l’inizio del nuovo anno. QUI, TUTTE LE INFO SUL CEDOLINO DI GENNAIO 2024

In conclusione, il 28 dicembre rappresenta un momento cruciale per molti dipendenti che attendono l’accredito degli stipendi e delle indennità. NoiPA si impegna a concludere l’anno con queste ultime erogazioni, garantendo che i lavoratori interessati possano chiudere il 2023 con il giusto riconoscimento economico.

