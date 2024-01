Assegno unico dicembre 2023: quando verrà pagato? Le date (aggiornamento 1 GENNAIO)

Condividi su

Assegno unico dicembre 2023: quando verrà pagato e come cambia l’importo nel 2024. Assegno unico dicembre 2023: quando verrà pagato il sostegno questo mese? Uno sguardo al calendario dei versamenti e una panoramica sull’aumento previsto per l’anno prossimo quando l’importo cambierà leggermente a seguito dell’adeguamento al tasso di inflazione.

Assegno unico dicembre 2023: quando verrà pagato il sostegno questo mese? Come di consueto, previsti 3 momenti per quanto riguarda l’erogazione. D’altra parte, non si può avere certezza rispetto al preciso giorno di accredito per ciascun beneficiario ma, appunto, chi lo percepisce può aspettarsi il versamento dell’importo spettante in un range di date che sono: lunedì 18 dicembre, martedì 19 dicembre e mercoledì 20 dicembre 2023.

Buone notizie, dunque, per i già percettori visto che l’accredito arriverà prima delle festività natalizie. Diverso il discorso, invece, per chi dovrà ricevere il primo pagamento in assoluto dell’Assegno unico universale ma anche per chi ha notificato un cambiamento nella composizione del nucleo familiare che ha determinato un ricalcolo dell’importo. Per questo genere di beneficiari, infatti, il versamento dell’assegno di dicembre arriverà più tardi , nello specifico, tra mercoledì 27 e venerdì 29 dicembre 2023.

Quanto aumenta dopo l’adeguamento?

Assegno unico dicembre 2023: proprio come le pensioni, anche questo beneficio subirà un adeguamento in base all’andamento dell’inflazione. Anche la percentuale di rivalutazione è la stessa di quella prevista per i trattamenti previdenziali: quel 5,4% provvisorio calcolato in base ai dati dei primi 9 mesi dell’anno. In attesa della comunicazione del tasso di adeguamento definitivo si può già intravedere un aumento di portata discreta.

Applicando la percentuale del 5,4% alla quota minima di 189,20 euro per ciascun minore all’interno di un nucleo familiare con Isee entro la soglia dei 16.215 euro, si deve aggiungere una rivalutazione di 10,21 euro, per cui l’assegno mensile arriverebbe a 199,41 euro nel 2024 (la soglia Isee salirebbe nel frattempo a 17.090 euro). L’adeguamento poi si applicherà anche alla maggiorazione per i figli successivi al secondo: salirebbe da 91,90 euro a 96,86 euro. Detto ciò, le cifre sono ancora incerte: nel 2023 la rivalutazione fu applicata a partire da febbraio, in pratica il ricalcolo venne effettuato direttamente con il tasso ufficiale, e vennero accreditati anche il conguaglio spettante per gennaio.

