Ultime notizie Superbonus 2024: scende al 70%. Come funzionerà? Le ultime modifiche (aggiornamento 1 Gennaio)

Superbonus 2024: verso la fine la tribolata storia dell’agevolazione. Superbonus 2024: con la Legge di Bilancio per il prossimo anno dovrebbe essere messo un punto sulla lunga e tribolata storia dell’agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici. Come funzionerà? Quali sono le novità per quanto riguarda gli altri bonus dedicati alle ristrutturazioni? Una panoramica della situazione.

Superbonus 2024: a meno di sorprese dell’ultimo minuto ormai chiaro il destino dell’agevolazione fiscale lanciata in piena emergenza Covid. Con l’intenzione di mettere un punto all’altalenante storia della misura, il Governo Meloni intende porre con la Legge di Bilancio una diminuzione della detrazione fino al 70% con la prossima Legge di Bilancio.

Percentuale che poi scenderà al 65% nel 2025 (resterà al 110% soltanto per gli edifici localizzati in zone sismiche). Questo sarà l’ultimo anno in cui il Superbonus resterà operativo, in pratica, dal 2026 l’agevolazione sparirà del tutto. Inoltre, negli ultimi anni in cui resterà in vigore potrà essere utilizzato soltanto dai condomini.

E le altre agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie?

Superbonus 2024: quello appena descritto il percorso che porterà alla fine del Superbonus, cosa succede invece alle altre agevolazioni dedicate alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli edifici? Nel quadro dei Bonus casa resterà centrale, almeno per tutto il 2024, l’Ecobonus: 70% di detrazione fino a un massimo di 40mila euro per garantire l’isolamento termico delle parti comuni degli edifici. Quindi, via libera anche per il prossimo anno alla detrazione del 50% per le spese fino a 60mila euro relative a sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari, caldaie.

Nel 2024 ancora in vigore anche il cosiddetto Bonus Verde: 36% di detrazione per le spese fino a 5mila euro riguardanti la sistemazione di aree verdi e giardini. Confermato fino al 2025 il Bonus dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche: garantisce una detrazione del 75% e comprende l’installazione di ascensori. Infine, da sottolineare le modifiche che riguarderanno il Bonus Mobili e Grandi elettrodomestici: nel 2024 il tetto di spesa si abbassa da 8mila euro a 5mila.

