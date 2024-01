Condividi su

Ultime notizie Bonus bollette 2024: confermato. Importo, requisiti, come funziona (aggiornamento 1 Gennaio)

Bonus bollette 2024: confermato in automatico ma tornano i “vecchi” requisiti. Bonus bollette 2024: beneficio confermato anche per il 2024, continuerà a essere applicato automaticamente a chi rientra entro determinati limiti Isee (che cambiano rispetto al 2023). Fino a quanto può arrivare lo sconto? Una panoramica su come funzionerà l’agevolazione.

Calcolo assegno di inclusione: cambia rispetto a RdC? Differenze

Bonus bollette 2024: beneficio automatico confermato

Bonus bollette 2024: Bonus sociale a copertura delle spese per acqua, luce e gas confermato anche per il 2024. Continuerà ad essere applicato in automatico se si rientra entro ben precisi limiti Isee: a differenza di quanto accaduto nel 2023, però, tornano a essere applicati i requisiti “ordinari” (dopo l’ampliamento della platea determinatosi a seguito della crisi energetica e, quindi, del rincaro dei prezzi delle materie prime).

In pratica, a partire da gennaio non sarà più applicato al di sotto dei 15mila euro di Isee o dei 30mila euro in caso di famiglie numerose. D’altra parte, chi rientra in tale fascia Isee per il primo trimestre dell’anno è stato previsto comunque un bonus – sempre applicato in automatico, verrà parametrato in base a numerosità e composizione del nucleo – che riguarderà soltanto la bolletta dell’energia elettrica.

Importo, requisiti, come funziona

Bonus bollette 2024: ecco allora che il Bonus sociale verrà applicato sulle fatture energetiche (esclusivamente delle forniture domestiche) di chi ha un Isee entro i 9.530 euro o di chi ha almeno 4 figli a carico (in tal caso l’Isee può arrivare fino a 20mila euro). Come si diceva, non dovrà essere presentata una domanda specifica per vedersi applicato il Bonus: basterà presentare la Dsu, documento che attesta la situazione economica del nucleo familiare fondamentale per ottenere il modello Isee. Gli importi del contributo – che si muovono tra i 90 e i 130 euro – variano in base a una serie di parametri: composizione e numerosità del nucleo familiare, tipologia di fornitura ma anche zona climatica.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it