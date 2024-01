Pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate (aggiornamento 2 GENNAIO)

Condividi su

Pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate

La ricetta pasta fredda con salmone, rucola e zucchine grigliate, facile e spiegata passo passo per tutti La pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate è una ricetta perfetta per questi giorni estivi, per i pranzi in ufficio o al mare. Una ricetta pratica, ricca di gusto e soprattutto molto leggera e saporita. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

320 gr. di pasta

2 zucchine medie

80 gr. di rucola

250 gr. di salmone affumicato

1 spicchietto d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Peperoncino macinato q.b.

Sale q.b.

Per preparare la pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la pasta, non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto tagliate le zucchine abbastanza sottili e simili, e iniziate a grigliarle.

Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, mettete il sale e la pasta. Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione poi lasciatela freddare. Intanto continuate a grigliare le zucchine per la pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate e poi conditele con un pizzico di sale e un filo di olio extravergine di oliva. Poi tagliate la rucola a pezzetti e conditela con sale e olio.

Quando la pasta sarà fredda mettetela in un contenitore e aggiungete rucola, zucchine e salmone. Mescolate bene per condire e poi aggiungete un filo di olio extravergine di oliva se occorre e controllate di sale. Se lo gradite aggiungete anche del pepe o del peperoncino.

Assaggiate questa pasta fredda con salmone rucola e zucchine grigliate perché è veramente una ricetta deliziosa e fresca. Potete provare questa ricetta aggiungendo anche del pesto fatto in casa con basilico fresco oppure aggiungendo una salsa yogurt. Insomma condite la pasta fredda come meglio credete, ma provate questa ricetta perché è veramente comoda e rapida da preparare soprattutto in giornate calde come d’estate. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.