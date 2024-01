Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 12 gennaio 2024: la scomparsa di Ida

L’intrigo e l’emozione dominano le puntate della soap napoletana Un Posto al Sole, in onda dal 8 al 12 gennaio 2024 su Rai 3 alle 20.50. Scopriamo insieme cosa riserva questa settimana ricca di colpi di scena e passioni travolgenti.

Un Posto al Sole, anticipazioni Lunedì 8 Gennaio 2024 – La Tensione di Diego e l’Incognita di Luca

La puntata inizia con Diego, tormentato dalla telefonata di Ida, che lo ha reso ancor più nervoso. Nel tentativo di scoprire la verità, Diego decide di confrontarsi con Marina e Roberto al loro ritorno da Londra. Nel frattempo, Luca vive un nuovo vuoto di memoria, lasciando tutti a Napoli in preoccupazione. Filippo cerca di riportare armonia tra Micaela e Michele, ma le tensioni professionali sono sempre più palpabili.

Trama Martedì 9 Gennaio 2024 – Diego Indaga e Nunzio Riprende le Vecchie Abitudini

Diego non si lascia persuadere da Marina e Roberto, decidendo di partire per la Polonia con Raffaele alla ricerca di Ida. Nel frattempo, Nunzio cerca di sopprimere i suoi sentimenti per Rossella, cercando conforto da Diana. Tuttavia, le cose si complicano quando scopre che l’architetto ha iniziato a frequentare qualcun altro.

Anticipazioni Un Posto al Sole Mercoledì 10 Gennaio 2024 – Ferri Svela un Inganno e Mariella Covava Vendetta

Ferri si rende conto troppo tardi dell’inganno perpetrato dai Giordano sulla destinazione del loro viaggio. Raffaele e Diego sono in Polonia alla ricerca di Ida, mentre Mariella prepara la sua vendetta contro Micaela per il suo atteggiamento nei confronti di Samuel e Speranza.

Giovedì 11 Gennaio 2024 – Il Viaggio di Roberto e Marina e le Intricate Relazioni Familiari

Roberto e Marina decidono di raggiungere la Polonia per fermare Raffaele e Diego. Nel frattempo, le intricanti dinamiche familiari vedono Alberto sempre più inadatto al ruolo di padre. Giulia si preoccupa per Federico e fa a Clara una proposta che potrebbe cambiare le cose. Micaela cerca vendetta contro Silvia, convinta che Mariella sia dietro alle sue azioni.

Trama Un Posto al Sole, Venerdì 12 Gennaio 2024 – Diego e Raffaele alla Ricerca di Ida

Diego e Raffaele, pur non riuscendo a incontrare Ida, non si arrendono nel loro intento di riunire la famiglia. Nel frattempo, Ida teme che la sicurezza dei Giordano sia in pericolo. Marina si rende conto che la situazione sta sfuggendo di mano, mentre Micaela dichiara guerra a Mariella, giocandole un brutto scherzo.

In una settimana ricca di emozioni e colpi di scena, Un Posto al Sole continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e il susseguirsi di eventi che tengono incollati gli spettatori alla tv. Non perderti le prossime puntate per scoprire come si evolveranno le appassionanti storie della soap più amata dagli italiani.

