Come fare screenshot su Pc, Mac e telefoni iOS e Android (aggiornamento 5 GENNAIO)

Ecco come fare uno screenshot su pc, mac, ios o android: guida semplice alla portata di tutti Lo screenshot è diventato una pratica molto comune nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Essere in grado di catturare l’immagine di ciò che si vede sullo schermo può essere molto utile per mostrare un’informazione importante o semplicemente condividere un’immagine con amici e colleghi. Esistono diversi modi per fare uno screenshot a seconda del dispositivo che si sta utilizzando. In questo articolo vedremo come fare uno screenshot su PC, su dispositivi iOS e su Android, con tutte le istruzioni passo dopo passo per rendere questa operazione facile e veloce per chiunque.

Il procedimento, passo dopo passo, per fare screenshot su PC, Mac, dispositivi iOS e Android

Su PC Windows:

Apri la finestra o il programma che vuoi catturare Premi il tasto “Stamp” o “Stamp/SysRq” sulla tastiera Apri un programma di fotoritocco come Paint o Photoshop Crea un nuovo file e premi “Ctrl+V” per incollare lo screenshot Salva l’immagine con il nome desiderato.

Su Mac:

Apri la finestra o il programma che vuoi catturare Premi “Command + Shift + 3” per catturare l’intero schermo o “Command + Shift + 4” per selezionare un’area specifica L’immagine dello screenshot apparirà sulla tua scrivania.

Su dispositivo iOS:

Apri la schermata che desideri catturare Premi il pulsante laterale e il pulsante Home contemporaneamente per fare uno screenshot L’immagine dello screenshot apparirà nella galleria immagini del tuo dispositivo.

Su dispositivo Android:

Apri la schermata che desideri catturare Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di riduzione volume per fare uno screenshot L’immagine dello screenshot apparirà nella galleria immagini del tuo dispositivo.

Perché imparare a come fare una cattura dello schermo?

In definitiva, imparare a fare uno screenshot può essere molto utile nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Essendo in grado di catturare l’immagine di ciò che si vede sullo schermo, si può facilmente mostrare un’informazione importante o condividere un’immagine con amici e colleghi in modo rapido e semplice.

