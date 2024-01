Pensione invalidità 2024: nuovi importi e limiti reddito. Le cifre (aggiornamento 9 GENNAIO)

Condividi su

Pensione invalidità 2024: i nuovi importi e limiti di reddito. Le cifre Inps. Pensione invalidità 2024: l’Inps ha comunicato i nuovi importi e i limiti di reddito entro cui rientrare per ricevere le prestazioni assistenziali destinate ai disabili. A quanto ammonteranno quest’anno? Una panoramica delle cifre più importanti.

Pensione invalidità 2024: l’Inps ha comunicato i nuovi importi e i limiti di reddito entro cui rientrare per ricevere le prestazioni assistenziali destinate ai disabili. Il cambiamento delle cifre – sia quelle dei trattamenti che quelle delle relative soglie reddituali – è dovuto in particolare al tasso di rivalutazione che per quest’anno sarà pari all’8,6%.

Dunque, per schematizzare, a partire dal primo gennaio 2024 la pensione di invalidità al 100% salirà a quota 333,33 euro (potrà essere percepita se si ha un reddito inferiore ai 19.461,12 euro annui), invece, l’indennità di accompagnamento sarà di 531,76 euro (viene erogata a prescindere dal reddito ai disabili non autosufficienti). Anche la pensione di invalidità per chi ha una disabilità riconosciuta tra il 74% e il 99% cresce fino a 333,33 euro mensili, per riceverla però il limite di reddito entro cui rientrare è fissato a 5.725,46 euro.

A chi spetta l'incremento al milione?

Pensione invalidità 2024: naturalmente l’Inps ha comunicato anche i limiti di reddito da rispettare per vedersi erogato anche il cosiddetto “incremento al milione” – che quest’anno porterà l’assegno fino a 401,72 euro – prima dei 65 anni. Tale incremento spetta a invalidi al 100%, sordomuti, ciechi assoluti che hanno un reddito di 9.555,65 euro per i percettori singoli e 16.502,98 euro per i percettori sposati (tali soglie sono da calcolare sommando reddito individuale più eventuale reddito del coniuge più l’importo della pensione di invalidità e, infine, dividendo il risultato per 13).

