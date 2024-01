Condividi su

La Promessa, trama episodio di oggi 9 gennaio: Curro in crisi dopo la scoperta sulla sua nascita

Nell’appassionante episodio di oggi 9 gennaio 2023 de La Promessa in onda alle ore 16.40 su Canale5, le tensioni e le rivelazioni si intensificano, portando il giovane Curro in una tormentata ricerca della sua vera identità. Le anticipazioni svelano che dopo il suo incontro con Eugenia e la crescente convinzione nelle parole di Jana, Curro decide di affrontare Simona, la cuoca della tenuta, nella speranza di ottenere risposte chiare sul suo passato. Tuttavia, le rivelazioni di Simona non saranno affatto ciò che Curro si aspetta, portandolo a perdere la testa e a compiere un gesto sconvolgente.

La Promessa, anticipazioni puntate fino al 12 gennaio: Il ritorno di Salvador

La Promessa, trama episodio di oggi – La Crescente Crisi di Curro: Alla Ricerca della Verità sulla Sua Nascita

Dopo aver scoperto che Don Lorenzo non è suo padre e che Eugenia potrebbe non essere sua madre biologica, Curro è in preda a una profonda crisi d’identità. Convinto che la chiave per comprendere la sua vera origine si trovi nella cuoca Simona, il giovane decide di affrontarla per cercare risposte. Le anticipazioni ci rivelano che Curro inizia a credere alle parole di Jana, la cameriera della tenuta, la quale ha seminato dubbi sulla sua parentela con la famiglia Barones.

Anticipazioni puntata di oggi – Il Confronto Con Simona: Rivelazioni Scioccanti e la Collera di Curro

Nell’episodio, Curro si dirige in cucina per avere un confronto con Simona, nella speranza di chiarire il mistero che avvolge la sua nascita. Tuttavia, le rivelazioni della cuoca non sono affatto rassicuranti. Simona suggerisce che la vera madre di Curro potrebbe essere una vecchia cameriera di nome Dolores. Questa prospettiva sconvolgente fa perdere la testa al giovane, il quale, incapace di accettare questa cruda verità, si lascia trasportare dalla collera e aggredisce Simona.

Trama episodio di Oggi La Promessa – Il Dramma di Curro: Tra Verità Nascoste e Passato Avvolto nel Mistero

La puntata di oggi de La Promessa promette di svelare ulteriori dettagli sul passato di Curro, immergendo gli spettatori in un vortice di emozioni forti e colpi di scena. La ricerca dell’identità di Curro si trasforma in un dramma avvincente, con il giovane alle prese con verità nascoste, rivelazioni scioccanti e la difficile accettazione di un passato avvolto nel mistero.

Sintonizzatevi per un episodio carico di emozioni, intrighi e sorprese, dove il destino di Curro potrebbe cambiare in modo irreversibile. “La Promessa” continua a tenere incollati gli spettatori con la sua trama avvincente e personaggi affascinanti.

