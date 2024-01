Bimba di 5 anni cade dal secondo piano a Caivano, è grave

Condividi su

(Adnkronos) –

Una bimba di 5 anni è caduta dal secondo piano della propria abitazione sporgendosi dal balcone. È accaduto in mattinata a Caivano, in provincia di Napoli. La piccola è grave. La posizione dei genitori è al vaglio della Procura di Napoli Nord. La caduta della piccola, trasportata all'ospedale Santobono di Napoli dove è ricoverata in prognosi riservata, sarebbe stata in parte attutita da fili per stendere la biancheria che hanno consentito di limitare i danni dovuti al successivo impatto al suolo. Al momento pare che si tratti di un evento "accidentale, considerato anche che al momento della caduta la bambina si trovava da sola in casa", ha fatto sapere con una nota il procuratore Maria Antonietta Troncone che, con il pm di turno alla Procura di Napoli Nord coordina le indagini condotte dai carabinieri. "Le attività volte a stabilire l'esatta dinamica degli eventi – si legge nella nota – e a valutare la posizione dei genitori stranieri, con regolare permesso di soggiorno, sono dirette dalla Procura di Napoli Nord. La piccola, rimasta cosciente sin da subito, è stata trasportata presso l'Ospedale Santobono di Napoli, dove è sottoposta agli accertamenti del caso, non versando in pericolo di vita". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)